京津冀引进高层次人才 百万年薪以上岗位51个

（联合早报网讯）“2017年京津冀高层次和急需紧缺人才引进计划”新闻发布会日前举行，三地共同发布高层次和人才需求岗位3020个，共计8000人，覆盖教育、科技、卫生、金融等30个行业领域，涉及重点用人单位750多家。其中，天津发布岗位需求1320个，北京、河北分别发布岗位需求500个和1200个。

据天津日报报道，据天津市人力社保局有关负责人介绍，今年天津的人才岗位需求有三方面特点。一是覆盖广，覆盖了新兴信息产业、节能环保、生物产业等八大战略新兴产业和航空航天、高端装备等十大支柱产业。与“两重”（重大项目、重点实验室）、“两企”（高新技术企业、科技型中小企业）关联的岗位达到278个。二是层次高，在所有的岗位中，要求具有博士学历或副教授以上职称的高端人才岗位439个，占岗位总数的33%。要求两院院士、国家“千人计划”专家、国家特支计划人选、教育部“长江学者”等国家级顶尖人才岗位需求110个。三是待遇好，在薪酬待遇上，百万元年薪以上的岗位达到51个，年薪50万元以上的160个，年薪30万元以上的305个。天津科技大学、天津工业大学等5家单位针对重要科研岗位，为引进人才提供100万元以上安家费和1000万元以上科研配套经费。

北京市人力社保局相关负责人介绍，与北京建设全国科技创新中心、大力发展高端服务业的目标高度契合，此次北京市人才需求目录中对基础科学、前沿技术的科技人才需求较大，商务、金融、文化、健康等现代服务类人才需求比例明显增加。

河北省人力社保厅相关负责人表示，作为京津高新技术产业和先进制造业研发转化及加工配套基地，河北省生产制造业领域岗位需求比例较大，此次开展需求岗位共同发布，不但面向海内外引才聚智，而且还将引才重点放在柔性引进京津两地科技人才，推动科研项目合作和成果转化上。

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