中国公司开始在克里米亚实施一系列项目

（联合早报网讯）克里米亚政府副总理穆拉多夫表示，中国公司从打算走向了行动，开始在克里米亚实施一系列项目。

据环球网援引俄罗斯卫星通讯社的报道称，穆拉多夫指出，亚洲国家的公司在克里米亚比欧洲公司更舒适，因为它们不受制裁限制。

穆拉多夫向卫星通讯社表示，“中国今天是第一经济大国，因此制裁对他们而言没有任何兴趣，也没有任何意义和影响。我们的合作伙伴打算进行重大投资，中国公司正在克里米亚开展工作，包括重要项目，比如辛菲罗波尔机场。”

克里米亚副总理相信，中国投资者将继续扩大在克里米亚的存在。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅