台湾同性婚姻释宪案5月24日裁决

（联合早报网讯）台湾同性婚姻释宪案，被视为亚洲第一场正式处理同志婚姻的法案。司法院大法官会议3月24日完成宪法法庭辩论，根据相关法令规定，大法官最晚须在言词辩论后2个月内公布释宪结果，司法院大法官书记处今天上午宣布5月24日释宪结果就会出炉，这是法令规定释宪出炉的最后1天。

据自由时报报道，不少法界人士判断，可能因为本案动见观瞻，大法官们为求慎重，加上对于释宪内容文字需要字斟句酌，才会选择在限期最后1天公布。

有法界人士指出，虽然一般认为大法官释宪促成同志婚姻平权的机率很高，但对于现行民法规范“婚姻是一男一女”制是否违宪，以及应否另订“同志伴侣法”等专法，各自过关比率都接近五五波。

台湾法务部长邱太三在言词辩论指出，民法规定婚姻以一男一女为限，并未违反宪法保障的婚姻自由，也没有违反平等权，法务部规划另订专法保障同志婚姻平权，若推动同性婚姻而修改民法的一男一女婚姻制度，将会影响“祭祀公业条例”和刑法“通奸罪”等相关法律。

不过本案释宪声请人祁家威反对另订专法，他主张专法是给同志伴侣的“次等公民不平等对待”；台北市政府代理人廖元豪副教授也当庭声援，指大法官如有疑虑，可以先界定“同性婚姻应受保障，”技术面可交由立法机关处理，他强调大法官可以自行判断，趋势已在这边，“回不去了”。

本案源起台北市政府民政局认为民法规定婚姻为一男一女结合，可能有宪法争议，声请释宪；另外，同志祁家威和男伴到台北市万华区户政事务所登记结婚被驳回，提起行政诉讼败诉定谳，祁认为民法条文可能违宪，也声请释宪。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅