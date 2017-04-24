河北警方：散布石家庄调整限购政策谣言者被拘5日

（联合早报网讯）据河北省石家庄市公安局网络安全保卫支队通报，四月初，一条“石家庄市政府关于进一步调整我市住房限购政策的通知”的信息在微信群、QQ群中广泛流传。经核查，警方认定这是一条谣言，并对发布者李某某处以行政拘留五日的处罚。

据澎湃新闻网报道，该谣言共包含四条“调整政策”，其中第一条称，在市区范围内，暂停向已拥有一套及以上住房的居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

4月6日下午，针对该消息，石家庄市住建局发布辟谣通告《关于禁止编造虚假限购升级信息的通告》，否认了该消息的真实性。该通告称，“近日一些别有用心的机构和个人利用微信编造虚假限购升级信息，扰乱我市房地产秩序，造成恶劣影响和人心恐慌。”该通告同时提醒广大市民切勿随意听信微信传言。

4月24日，石家庄市公安局网络安全保卫支队发布通告称，经过核查，上述“限购信息”是一条谣言信息。

通过细致调查，最终确定该谣言的散布者为石家庄市新华区网民李某某。新华分局和平西路派出所第一时间赶赴李某某家中，向其询问情况，李某某拒不承认，且其已将相关记录删除，以为这样就可以瞒天过海。后经多方查证，所有证据均指向嫌疑人李某某。

面对确凿的证据，李某某最终承认是其在家中通过笔记本电脑发布的该信息。李某某称其发布该信息是出于好玩儿，并没有传播谣言信息造成民众恐慌的意图。鉴于该信息影响恶劣，传播广泛，新华分局现已对李某某依法处以行政拘留五日的处罚。

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