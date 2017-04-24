中国集中销毁1730万件侵权盗版及非法出版物

（联合早报网讯）在世界知识产权日即将来临之际，中国“扫黄打非”工作小组于今天（24日）在全国各省区市统一举行2017年侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。共销毁盗版图书、盗版音像制品、盗版电子出版物及非法报刊1730万件，其中北京主会场销毁195万件。

新华社报道，据全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，去年以来，各级“扫黄打非”机构和相关部门大力配合，协同作战，不断加大对出版物市场的监管力度，持续保持对各类非法出版活动的高压打击态势。

2016年，各地“扫黄打非”部门共收缴非法及侵权盗版出版物1600余万件，查办相关案件6000余起，其中刑事案件600余起。山东、陕西“扫黄打非”部门查办的“5·16”经营非法期刊案，查获涉案非法期刊300余万份；江苏查办的镇江“10·26”特大网络销售盗版图书案，查缴盗版图书120余万册；北京查办的“8·08”特大销售盗版少儿出版物案，查缴盗版少儿图书350余万册。

据统计，今年仅第一季度，各地“扫黄打非”部门就查缴非法及侵权盗版出版物370余万件，查办各类“扫黄打非”案件1515起。对重点案件，全国“扫黄打非”办公室单独或联合公安部、国家版权局等部门进行联合挂牌督办，有效督促了案件的依法侦办和审理，实现了案件查办法律效果与社会效果的高度统一。

在开展销毁活动的同时，全国“扫黄打非”办公室于4月24日至30日期间，还将组织各地共同开展“绿书签”宣传周活动，以“远离有害出版物，多读书读好书”为主题，采取推荐优秀读物、组织名家讲座、开展主题征文、法律知识宣讲等方式，在社会公众和广大学生中间大力倡导绿色阅读、文明上网的理念。

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