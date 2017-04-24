嫦娥五号先于嫦娥四号发射 将首次“快递”月壤

（联合早报网讯）“嫦娥五号已经获批今年先发，嫦娥四号计划明年发。”年过八旬的中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远日前在上海透露，今年“嫦五”任务将至少实现五个“首次”，包括首次在月球表面自动采样，首次从月面起飞，首次从地外天体返回等。

解放日报等媒体今天（24日）报道，作为“嫦娥探月”大工程的最后也是最关键的一步，嫦娥五号将在年内发射。按计划，它将搭载探月三期工程的新运载火箭，也就是起飞重量超过860吨的长征五号升空。

据中国航天科技集团公司五院的消息，嫦娥五号探测器系统即将开展正样热试验、采样封装专项试验等多个大型试验，今年下半年将在文昌发射场升空。

欧阳自远透露，嫦娥五号主要将实现从月球取样返回地球的工程目标，其中包括多个首次实现：首次在月球表面自动采样，“嫦五”的着陆器采样，采取联合方式、运用复合功能，如深孔钻取和铲挖等；又如，首次从月面起飞，首次从地外天体返回，首次在38万公里之外的月球轨道上进行无人交会对接。

值得注意的是，在“嫦五”返回任务中，“太空快递”将首次带着月壤以接近第二宇宙速度的高速返回地球大气层。而月壤中蕴藏的氦-3有望解决地球能源危机。经前期嫦娥工程探明，月球氦-3储量达120多万吨。欧阳自远估算，通过参与可控核聚变发电，全中国只需8吨氦-3，全世界只需100吨氦-3，就可满足人们一整年的能源需求。

至于明年，嫦娥四号将在嫦娥五号之后发射升空，计划在月球背面进行软着陆探测，“这不仅是从地球上永远看不到的月球一面，更是之前人类探测器从未涉足的区域”。“嫦四”将由着陆器、月球车、轨道器构成；同时，由于月球背面无法与地球直接通信，因此中国将在地月方位的远端再部署中继卫星，使这个“中继通信站”可同时连通地球和月球。

在嫦五、嫦四之后，中国在基本完成不载人月球探测任务后，将择机实施载人登月探测以及建设月球基地。“绕落回”的圆满实现可推进中国科技重大跨越，提升中国航天技术水平，完善中国探月工程体系，为载人登月和深空探测奠定一定的人才、技术和物质基础。

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