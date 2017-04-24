民调：五成六台湾人认为政府处理李明哲事件太软弱

（联合早报网寻）“李明哲事件”引起台湾内外高度关注，根据台湾民意基金会最新的调查，有五成六的民众认为政府在这件事情的处理上太软弱、五成二认为李明哲被关下去，将严重伤害两岸关系。不过，也有五成三同意这件事情不能怪政府无能，应该怪的是中国大陆太野蛮。

据自由时报报道，台湾民意基金会以三道题，探讨台湾人对政府表现的反应，以及两岸关系的影响评估。

问卷第一题为，“台湾政府对这件事情的表现太软弱，政府立场应该更硬才对。请问您同不同意？”结果显示：23.2%非常同意，32.8%还算同意，18.7%不太同意，7.7%一点也不同意，17.7%没意见、不知道或拒答。换言之，有五成六的台湾人认为政府在这件事情的处理上太软弱，但有二成六的人不这么认为。

问卷第二题为：“有人说：‘政府碰到这类事情一般都插不上手，因为中国（大陆）太野蛮了，不能怪我们政府无能。’请问您同不同意？”结果显示：13.5%非常同意，29.5%还算同意，27%不太同意，20.6%一点也不同意，9.4%没意见、不知道或拒答。换言之，有四成三台湾人同意这件事情不能怪政府无能，应该怪的是大陆太野蛮，但有四成八的人不同意此说法。

问卷第三题为，“‘李明哲被关押事件’若持续下去，您觉得这对两岸关系的伤害，严不严重？”结果显示：19.6%非常严重，32.8%还算严重，25.6%不太严重，7%一点也不严重，14.9%没意见、不知道、拒答。换言之，有五成二台湾人认为“李明哲被关押事件”若持续下去，将严重伤害两岸关系，但有三成三不这么认为。

本次调查由台湾民意基金会董事长游盈隆负责问卷设计，山水民意研究公司电访与抽样。访问期间是2017年4月17与18日；以全台为范围的20岁以上成年人，有效样本1082人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。

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