鸡蛋滞销 台蛋农扬言要告卫服部

（联合早报网讯）台湾出现戴奥辛（dioxin，二噁英，台译戴奥辛）毒鸡蛋引恐慌，也让鸡蛋滞销，彰化蛋农今天（24日）下午到中央畜产会开会，中华民国养鸡协会理事长詹茂进说，蛋农损失大了，产地价一下子每台斤掉了6元（新台币，下同），如果检验报告出来，不是鸡农的问题，鸡农一定要告卫生福利部，并申请国赔。

联合报报道，詹茂进说，如果是饲料有问题，蛋农也要向饲料厂求偿，但若饲料也没问题，而指向环境、空气、或水，那鸡农更要研拟国赔，因为政府有必要确保环境无污染，不能让鸡农概括承受戴奥辛的罪过，更何况若是环境造成鸡蛋污染，岂不连人都曝露在有毒环境中，更是政府需要负责的。

中华民国养鸡协会蛋鸡组组长、蛋农洪金狮说，鸡蛋滞销情况比预期严重，销售量可能少了三成，一天全省蛋农损失可能就高达千万元，原本每箱20台斤卖570元，一下子掉了120元。

詹茂进说，彰化的鸡蛋在全省鸡蛋市占率高达四成五，原本每天的出货量有近千万颗，戴奥辛蛋引暴台北蛋商不收彰化蛋，现在蛋农面对每天滞销的鸡蛋苦不堪言，由于影响鸡蛋买气，蛋商已与蛋农议价，本周产地价将从原本的每台斤29元掉到33元，市价也将从35元跌到28元。

“鸡农的损失要找谁赔？”詹茂进说，如果检验报告出来不是每家鸡农都有问题，鸡农一定要告卫福部，有戴奥辛疑虑的蛋场只有三家，但现在却是彰化全部蛋农一起受害。

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