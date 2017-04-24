滴滴发布40城交通可靠性榜单 三亚居首

（联合早报网讯）滴滴出行今天（24日）发布消息称，该企业联合浙江大学交通工程研究所发布了“中国主要城市交通可靠性分析报告”。该报告利用滴滴出行大数据，制定了一系列测算交通可靠性的量化指标，并对全国40座一、二、三线城市的交通可靠性进行分析排名。

中新社报道，在这份榜单上，三亚、苏州、威海、泉州和唐山排名前五，哈尔滨、长春、济南、石家庄和兰州排名靠后。值得注意的是，北京、上海、广州和深圳的交通可靠性均位居中游，分别排在22、26、27和28位。

据介绍，交通可靠性是指在给定的一段时间内，交通运输服务在一定的路段、区域中保持一致性的程度。

为了对“交通可靠性”进行量化，浙江大学交通工程研究所研究员陈喜群博士的研究团队结合滴滴大数据，总结出五大量化指标：其中，“网络自由流行程时间率”、网络平均行程时间率和网络规划行程时间率，分别代表着道路完全畅通时每公里行驶时间、平均状况下每公里行驶时间，以及为保证准时到达目的地的每公里规划时间。

通过上述三大指标，研究人员总结出了“网络缓冲行程时间率”及其指数，两者数值越高，代表相应的交通可靠性程度越低。

根据上述指标的测算，人们对于“城市越大，交通越拥堵，交通可靠性就越低”的印象并不准确。

以北京为例，在道路完全畅通时，每行驶一公里所需时间为两分钟；在通常情况下，平均每行驶一公里需要2.83分钟；如果要确保准时到达，每行驶一公里最多花费4.94分钟。这一数字表明，对于北京居民而言，为了保证能准时抵达目的地，每公里行程需要额外预留2.11分钟。该数据在本次研究划分的类别中，仅属于“轻度不可靠”。

相较而言，在排名垫底的哈尔滨，如果居民想要准时到达目的地，每公里至少需要多预留2.89分钟；而交通可靠性最高的三亚，每公里只需要多留出1.33分钟就可以确保准时到达。

滴滴出行当天还联合大数据分析与应用技术国家工程实验室、北京大数据研究院，推出了首份全国重点城市交通运行报告。

该报告显示，在2017年第一季度的全天拥堵排行榜上，哈尔滨、石家庄、兰州、济南、西安分别排在前五位，郑州、重庆、长春、呼和浩特以及北京排在六到十位。全国重点城市的晚高峰拥堵状态普遍比早高峰更严重。

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