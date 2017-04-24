分析：中美元首频繁对话显示分歧依然存在

（联合早报网讯）中国国家主席习近平与美国总统特朗普今天再次通电话，讨论双边关系和朝鲜半岛局势。北京有关学者指出，中美元首近期频繁就朝鲜问题直接对话，既展示双方在这一问题上比以前有更大的合作意愿和空间，也显示双方的分歧依然存在，需要双方最高领导人出面沟通。

据新华社报道，习近平在通话中说，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。中方愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。

北京有关学者分析，习近平这番表态有以下含义：不点名警告朝鲜不要继续挑衅；美国、韩国等方面不应只用战争手段威吓朝鲜，也不应指望中国可以独自解决朝核问题；中国、美国等有关各方必须一道努力，并且相向而行，而不是互相拆台，才能维护朝鲜半岛和平和东北亚和平。

4月25日是朝鲜人民军建军85周年纪念。韩联社今天报道，为了加强内部团结和鼓舞士气，朝鲜可能在其建军节前后发起新一轮挑衅，如进行第六次核试验、发射洲际弹道导弹等。

北京克危克险研究员袁铁成对《联合早报》说，习近平和特朗普这次通电话的背景是，朝鲜有可能在其建军节前后发起新的挑衅，美国国安会本月底将全面评估朝鲜问题，联合国安理会月底将召开涉朝核问题会议，中国下月中旬将举办“一带一路”峰会。

袁铁成认为，这次习特通话表明，中美最高层启动预防性外交，在中国加大力度斡旋朝核问题时，防止美朝之间擦枪走火。

他指出，中美元首近期的频繁交流也显示，中美关系比以往更多地由双方最高领导人设计和拍板，这将使双方在一些具体问题上的分歧和矛盾不会影响双边关系大局。这种顶层设计和把控不仅将为特朗普今年年内正式访华做好准备，也可能把中美关系带入新的发展轨道。也就是说，特朗普政府有可能比历届美国政府改善对华关系的速度更快，力度更大。

中国外交部发言人陆慷今天在例行记者会上回应相关问题时表示，今天上午的通话是中美元首保持密切沟通的最新表现。中美元首保持密切沟通，就共同关心的问题及时交换意见，对两国是好事，对国际社会也是好事。“如果下一段时间两国元首还有类似的沟通，大家也不要惊讶。”

另据中国外交部网站消息，中国外长王毅前天在雅典与希腊外长共见记者时强调，在朝鲜问题上，中国不会被各种各样的说法所“忽悠（哄骗）”，也不会放弃应尽的责任；中方不是当前矛盾焦点，解决朝鲜半岛核问题的钥匙并不在中方手中，但中方一直在为恢复和谈作着努力，“如果其它各方仍有和平诚意的话，请你们也拿出自己的解决方案来。”

北京有关学者分析，王毅所说的“忽悠”，主要是指外界夸大中国解决朝核问题的能力和作用，意在让中国承担更大的责任，甚至与朝鲜翻脸成仇。中国不愿背这个“黑锅”，必须让美国、韩国等直接当事方共同承担责任。

另一方面，朝中社近日发文警告中国，称制裁朝鲜可能让中朝关系出现“灾难性后果”，中国官媒《环球时报》昨天发表社评反驳说，对朝中社的文章，中国官方应继续漠视；朝中社这样做，除了会加剧平壤的孤立之外，不会产生任何对朝鲜有益的效果。

社评同时强调，平壤不是朝鲜半岛紧张局势的唯一导致者，华盛顿也应该反思自己做错了什么。

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