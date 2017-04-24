运载新加坡装甲车未申报 APL案在港开庭

（联合早报网讯）新加坡武装部队九辆装甲车去年过境香港时因未申报被海关扣查，负责运送的商业船运公司被控输入战略物品罪一案，今天在香港西九龙裁判法院提堂。

该家船公司全名为APL Co Pte Ltd，今天由公司代表出庭应讯，暂时无需答辩。法官在庭上宣布将案件延至下月19日，与负责驾驶货船的中国船长被控“违反进出口条例”的案件，一并转至区域法院审理。

控状指出，APL涉嫌于去年11月23日在香港没有根据或按照香港署长所发出的进口许可证，输入列于海运提单上的九辆为军用而特别设计或改装的地面车辆。

涉案的中国船长潘学军（39岁），也被控违反“进出口（战略物品）规例”中的“并非根据及接照许可证输入战略物品”罪。案件已于上月提堂，潘学军暂时无需答辩，并准以5万港元（8960新元）保释外出至下月19日再提讯。

这起案件发生于去年11月。香港海关当时在葵涌货柜码头例行巡查期间，在一艘从台湾来港的货船上，发现有九辆新加坡陆军装甲车在未申报的情况下抵港，因此扣查该批装甲车和军备长达两个月，并在今年1月向新加坡政府归还装甲车。

香港海关关长邓忍光今年1月底回应媒体提问时指出，装甲车的运输过程中牵涉到多个团体和公司。按照海关以往的检控经验，由起草到提讯需时约三个月。

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