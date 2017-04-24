中国正与其他国家探讨开展月球国际村建设

（联合早报网讯）中国国家国防科技工业局总工程师田玉龙今天（24日）在西安参加航天会客厅活动时透露，中国正在与其他国家，特别是欧洲太空局等探讨开展月球国际村的建设。

中新社报道，深空探测空间科学是中国航天正在加速发展的新方向，中国在空间科学领域已开始加大力度。中国的探月工程分绕、落、回三步走。“嫦娥一号”“嫦娥二号”“嫦娥三号”已完成绕、落任务，今年年底将发射“嫦娥五号”，实现中国奔向月球取样并返回的重大使命。

2018年人类将第一次登陆月球背面，因为月球背面与地球存在通讯盲区，必须建立桥梁。人类第一次要实现在月球背面登陆，探测月球背面的天文物理以及矿藏环境。后续还有两到三次任务，将用“嫦娥六号”进一步进行深化探测，特别是制定了月球南北极探测，包括月球南北极月球科研站的建设工作。中国现在正在与其他国家，特别是欧空局等探讨开展月球国际村的建设。

田玉龙说，中国将在2020年启动火星探测工程，火星探测一步实现绕、落探测，同时初步制定了在2030年前实现火星探测取样返回的计划，更加深入认识火星。

田玉龙介绍，空间探测特别是深空探测作为中国航天新的发展方向，中国位于优先发展领域，同时与国际其他的航天国家开展合作，使中国能够更多地探索宇宙奥妙，认知宇宙世界，给青年一代带来更多的科学知识和对世界和宇宙的认识。

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