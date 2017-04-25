北京市卫计委回应“挂号费变相涨价”说

（联合早报网讯）昨日，针对很多患者关注的医事服务费有关问题，北京市卫计委相关负责人作出正面回应并解读表示，医事服务费并不是医师服务费，也不是变相涨价，而是对公立医院补偿机制的重大改革，属于基本医疗服务费。

据北京晨报报道，北京卫计委相关负责人表示，所谓医事服务费要强调“一是三不是”。所谓“一是”，就是说医事服务费实质是对医疗机构运行成本的补偿。所谓“三不是”，首先，医事服务费不是医师服务费，医事服务费包含了原来的诊疗费，还包括了药事服务和部分管理服务。其次，医事服务费不是对医疗机构药剂科和药剂师技术劳务的否定。再次，医事服务费不是挂号费变相涨价。医事服务费补偿的成本范围，远远不仅是挂号等管理服务，而是包括了医疗服务、药事服务。

针对有患者认为，取消药品加成、挂号费、诊疗费，设立医事服务费，是换汤不换药。对此，卫计委相关负责人解释说，为了实现补偿机制的平稳转换，在过渡阶段采取了“总量控制、费用平移”的原则测算设定费用标准，因此此项政策实施后医药费用应该总体上是平稳的，或者说此项改革的当期目标并不是降低医药费用而是转换机制。因此，如果实施后，费用总体上平稳，说明前期测算工作是比较精准的。从实施近几天的情况来看，也确实是如此。对于有很多外地患者担心医事服务费不能报销的问题，该负责人表示，医事服务费能不能纳入医保报销范围，关键在于对这个收费项目如何认识。本市认为，医事服务费是基本医疗服务费用，因此将其纳入基本医疗保险支付范围。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅