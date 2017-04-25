海底真空隧道列车时速2000公里 院士吁国家支持

（联合早报网讯）4月22日，中国科学院院士孙钧，中国工程院院士顾国彪、乐嘉陵和众多专家不约而同来到舟山普陀。他们都为世界第一条跨海真空悬浮隧道而来，对跨海旅游真空飞行巴士进行技术研讨——世界首条海底真空隧道的建造呼之欲出。

据中国科技网报道，2014年提出建造世界首条跨海旅游真空飞行巴士，是刘子忠的大胆想法。

据了解，海底真空旅游飞行巴士，就是跨海悬浮隧道真空列车。主要采用水下桥隧技术、磁悬浮列车技术以及真空技术。水下桥隧技术，是一种在水中悬浮的管状隧道，通过控制管道自身的重浮比，依靠浮力支撑隧道约90%重量。采用真空管道及磁悬浮列车技术，可减少管道内90%的空气阻力，大幅提高列车运行速度，大幅减少空气噪声。

跨海通道突破了传统的海运方式在天气等方面的制约，理论速度可以超过2000公里/小时，是一种可以全天候运行的交通通道海底真空列车（飞行巴士），将成为人类历史上继火车、汽车、轮船和飞机之外第五代交通工具。

目前，中铁隧道勘测设计院有限公司已完成了舟山海底真空隧道初步方案研究。项目负责人贺维国说，普陀海底真空隧道将采用盾构加水下桥技术建造。如果建成，将是中国最长的海底隧道，全长10公里，也是世界首座水下真空隧道。

当前面临最大的问题是，国家相关部门何时能立项。

为此，孙钧等三位院士及专家呼吁争取国家发改委、科技部等部门批准立项支持。

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