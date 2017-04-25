深圳附近海域频现深海鱼群 游人近海游泳被咬伤

（联合早报网讯）连日来，深圳有许多泳友反映，在盐田、大鹏海域海岸边发现许多深海鱼，包括深水石斑鱼、海鳗等，许多人在岸边打捞，而同时，还有些人在岸边游泳时被海鱼咬伤。

据深圳新闻网报道，深圳市海洋监测预报中心发布消息称，大鹏湾官湖和沙鱼涌近岸海域大批鱼类浮头或死亡，是该海域海水溶解氧过低导致的。但对于海岸边出现海鳗还咬人的现象，泳友怀疑，可能是人为放生深海鱼类造成的。

据悉，位于深圳市小梅沙往东方向3公里的背仔角检查站旁边的背仔湾沙滩，因为沙白、水清，没有大、小梅沙般人头涌汹，而且不收门票，因此每逢夏天都有不少人到该处消暑、畅泳。但问题是，这个区域没有任何防护措施，对游泳者来说存在着诸多安全隐患。

晶报记者随后调查发现，深圳存在多个放生组织，会不定期组织人员前往深圳各处放生，放生位置也遍布深圳各地，有的在饮用水库，有的在山上，有的在海边。在百度“深圳放生群吧”，不少网友也相互分享放生活动信息并且组建QQ群方便交流，甚至还有以放生为名组织的单身聚会活动。

市民陈先生认为，正确的放生要考虑的因素很多，如季节、时段、天气、地点、环境容纳量等等，要求一定专业性，并且也应该在被监管的情况下进行。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅