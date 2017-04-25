中国检察机关对王保安、李成云提起公诉

（联合早报网讯）据中国最高检网站消息，近日，河北省、贵州省检察机关对中国国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。

据中新网报道，中国国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由河北省人民检察院侦查终结后移送河北省张家口市人民检察院审查起诉。近日，张家口市人民检察院已向张家口市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人王保安利用担任财政部部长助理、副部长、国家统计局党组书记、局长等职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过特定关系人非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由贵州省人民检察院侦查终结后移送贵州省六盘水市人民检察院审查起诉。近日，六盘水市人民检察院已向六盘水市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人李成云利用担任中共德阳市委书记、四川省人民政府副省长等职务上的便利，为他人谋取利益，直接或通过特定关系人非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

对以上案件，检察机关在审查起诉中依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。

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