终结党职并公职 连战等将被追讨溢领款

（联合早报网讯）台湾延续近半个世纪的“党职并公职”问题，终于今日画下句点。台立法院会今三读通过“公职人员年资并社团专职人员年资计发退离给与处理条例”，逾3百位并计党职年资的退休人员，将重计月退俸；以往溢领的部分，将向国民党、救国团等社团要求返还，至于前台中市长胡志强、前副总统连战等曾任政务人员，更能直接向本人追讨。

据自由时报报道，按铨叙部与教育部截至去年10月的统计，目前仍有381人并计党职年资，其中政务人员有11人、公务人员195人、教育人员175人。所采计的年资多为1年到5年，共203人；次为5年到10年，共109人；但超过10年的也有48人。已亡故的领取者共有188人，其中有60人由遗族改领月抚慰金。

由于草案经立法院司法及法制委员会审查通过，已逾1个月的协商期，纵使国民党团希望能在党中央统计完公职并党职人员后再处理，但民进党团仍坚持于本日处理，并于国民党团半弃守下，表决通过立法。

三读通过条文规定，党、公职年资并计人员，应在扣除党职年资后，重新核算退职给与；若重算结果低于2.5万元者，能续领2.5万元；但现领总额已低于2.5万元者，不再重新核算。

历年累计溢领之金额，核发机关应于1年内要求所属社团（民众服务总社、救国团）返还；不过政务人员的部分，亦可直接向领受人要求；若是拒绝返还，即可进行追缴；已身故者，包括改由遗族领取抚慰金者，均非溢领返还、重新核算之范围。

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