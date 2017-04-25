大统长基假油案 没收顶新近8亿新台币

（联合早报网讯）台湾顶新公司代制大统长基油品搀伪案，屏东地方法院今天（25日）审结宣判，顶新公司不法所得近8亿元（新台币，下同）应予没收，若无法没收应予追征，另依违反食安法判罚顶新800万元。

自由时报报道，顶新公司油脂课长陈聪笔、屏东厂长曾启明及品管组长蔡俊勇等三人，依共同犯诈欺罪分别处以两年、六个月、六个月徒刑，曾、蔡二人得易科罚金，全案还可上诉。

台北、彰化及屏东地检署2013年11月联合侦办大统长基油品违法添加铜叶绿素及搀假案，查出顶新公司从大统长基购进低价搀伪油品，再更改包装以子公司味全品牌上市，赚取暴利，顶新屏东厂代工的21项油品全数下架，一度引起消费者恐慌。

屏检2014年8月侦结，认为陈聪笔、曾启明及蔡俊明等人在顶新各司要职，知悉大统长基油品搀伪或添加违法添加物，却基于诈欺取财，陆续向大统公司购入搀伪、假冒或添加违法铜叶绿素的橄榄油及葡萄籽油运送至顶新屏东厂 ，利用不知情员工制造分装并贩售。

检方认为陈聪笔三人长期从事油脂採购及产销，具相当专业能力，却取巧规避法规，严重违反食品安全卫生旨意，破坏市场诚信，且犯后态度狡饰未具悔意，请求法官重从量刑。

检方并计算出被告顶新公司商品销售及代工收入将近8亿元，平均毛利率约6.39％，获利超过5100万元，远高于食品安全卫生管理法49条第1及第5项罚款上限800万元，建请法官加重顶新公司罚金刑。

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