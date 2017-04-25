武大伟访日 就朝鲜半岛问题交换意见

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（25日）在例行记者会上表示，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟今天赴日本进行访问，这次访问主要目的是同日方就当前朝鲜半岛问题交换意见。

据中新社报道，有记者问：今天，日本外相宣布中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟将访日，与日本外务省的高官举行会谈。中方能否证实？此次中方派武大伟特别代表访日的目的是什么？

耿爽回应说：“中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟今天赴日本进行访问，这次访问主要目的是同日方就当前朝鲜半岛问题交换意见。”

他说，中方作为东北亚地区的国家，作为国际社会负责任的一员，一直在为推动朝核问题的妥善、有效解决进行努力。中方希望包括日方在内的有关各方也能同中方一道，为推动问题的早日和平解决，作出应有的努力，发挥应有的作用，承担应有的责任。

另有记者问：日本称将派自民党领导人出席今年五月举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。此外，日本经济团体联合会会长和贸易大臣也考虑应邀出席。你对日本派这个级别的领导人出席会议有何评论？

耿爽对此回应称：“这里我能够准确告诉你，日本自民党干事长二阶俊博将来华出席‘一带一路’国际合作高峰论坛高级别会议。”

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