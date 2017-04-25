中共中直机关：坚决维护以习近平为核心的党中央权威

（联合早报网讯） 随着中共十九大临近，中共中央直属机关（中直机关）近期强化学习培训，强调维护以中共总书记习近平为核心的党中央权威的重要性，誓言坚定不移团结在以习近平为核心的党中央周围，“以饱满精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开！”。

中共中央机关报《人民日报》昨天在头版发表长篇报道，列举中直机关单位的表态，强调维护以习近平为核心的党中央权威决不是一般问题和个人的事，而是方向性、原则性问题，是党性，是大局，关系党、民族、国家前途命运。

报道说，事在四方，要在中央。中共要带领人民成功应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必须拥有一个具有高度权威的党中央。

报道引述中共政治局委员、中央书记处书记、中直机关工作委员会（中直工委）书记栗战书强调，维护党中央权威是中共长期实践中形成的优良传统和独特优势，“维护党中央权威，首先要维护习近平总书记的核心地位；维护习近平总书记的核心地位，就是维护党中央权威”。

报道也列举了中纪委、中组部、中央统战部、中央宣传部、中央政策研究室、中央台办、中央办公厅、中央网信办、中央财办、中央政法委等单位拥护“习核心”的表态和行动，强调中直机关各单位把牢固树立和自觉践行政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识作为根本政治要求，“坚决维护习近平总书记的核心地位，着力增强坚决维护党中央权威的思想自觉、政治自觉和行动自觉”。

报道说，中央纪委机关以打铁还需自身硬的责任担当学思践悟，中央纪委主要领导率先垂范，先后两次为机关全体党员讲党课，分三期对600多名局处级干部进行轮训，从正反两方面教育引导党员干部切实提高政治站位和政治觉悟，做维护党中央权威的忠诚卫士。

北京有关人士分析，报道提到的“中纪委主要领导同志”就是中纪委书记王岐山。

中共中央直属机关包括中纪委、中组部、中宣部、中办等核心权力部门，也包括人民日报社、中央文献研究室等事业单位。中直机关工委是中共中央的派出机构，负责中直机关的党务工作，主要职能包括提出中央机关党的建设的规划，指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向中央反映部、委、办、局领导班子、领导干部的情况等。

中直机关工委书记一般由中共中央办公厅主任担任，现任书记是深得习近平信任的栗战书。

去年10月举行的十八届六中全会，确立了习近平在中共中央和全党的核心地位。去年11月15日，栗战书在《人民日报》上发表文章解释说，当前中共治国理政担子之重、难度之大超乎想象，“我们比任何时候都更需要一个坚强的领导核心”，确立习近平的核心地位是中共的“郑重选择，是众望所归、名副其实，当之无愧”。

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