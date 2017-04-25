林郑考虑重新开放“公民广场” 梁振英称“不可行”

（联合早报网讯）处处想表现新风的香港候任特首林郑月娥，接连被现任特首梁振英“请吃柠檬”（碰壁尴尬），继TSA（全港系统评估考试）争议后，梁振英又否定林郑称可考虑重新开放“公民广场”的做法“不可行”。

负起“女娲补天”、修补社会撕裂任务的林郑，近期接受泛民建议，考虑在港府总部东翼前地重开“公民广场”，还考虑恢复以往的每年10月发表《施政报告》，而不是本届政府的每年1月。

迹象显示，林郑有意上任百日就迅速出台新政，包括“派糖”。

被问到如何评价林郑似乎想摆脱“CY2.0”（梁振英2.0）称号，以及是否担心本届港府施政方针被改变时，梁振英今天在行政会议前回应：本届港府上任时，政策也是成熟一项推一项，没等《施政报告》，因此两者做法是异曲同工。

至于重开“公民广场”，梁振英说：“这是她的决定，我相信她做这个决定前亦会做好风险评估。”他说，本届港府已做过安全评估，结论是不适宜开放。

梁振英说，港府重视与港人接触，但须顾及政府总部内工作的公务员和访客的安全。“在过去几年，大家亦看见曾发生过，有人在政府大楼外面的垃圾桶放火；亦有人撬和撞立法会的玻璃门。”

不仅梁振英和林郑对重开“公民广场”意见分歧，亲北京的香港最大政党民建联，内部也有不同意见。有人早前去信政务司长张建宗建议重开，但该党内的最终共识是先做好风险评估，因现在香港社会气氛没有明显转变。

无论如何，包括泛民在内的香港民众均对林郑的管治新风有期望。其中，《施政报告》提早于10月发表，被解读出有两项重要政治含义：首先是新政可快速出台，以提振特首民望。

其次，《施政报告》改期发表，也可配合立法会会期的开始，让官员和各党派议员，可以迅速聚焦讨论实质的民生和经济政策。

林郑当选至今已一个月，香港政坛传闻，她筹组的新班子已大致成形，但部分主要职位如律政司长等，仍未找到合适人选。据悉除了问责班子是“热厨房”，很难找人加入外，也因为林郑要求太高。

港府的司局长月薪虽然高达30多万（港元，下同，5万多新元），在香港已属“打工皇帝”之列，但相比起金融及法律等业界精英，工资未必具吸引力。传闻现任律政司长袁国强正是希望重返大律司工作，收入预料可数倍增长。

一度盛传获邀出任财政司长的梁高美懿，现为创兴银行的行政总裁职位，基本年薪逾千万，比起财政司长的400多万高很多。

再者，问责高官基本上与特首的任期挂钩，离职后还须受“过冷河”（空档期）规管，不能轻易重返相关界别。因此，除非对香港抱着非常大的使命感，否则上层精英们，未必都愿意这时候加入林郑的班底。

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