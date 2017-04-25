伊顿国际耗资1.1亿在四川德阳市建造教育中心

（联合早报网讯）我国教育品牌伊顿国际教育集团（EtonHouse）在中国三线城市扩张版图，耗资1.1亿新元在四川德阳市建造集团至今在中国规模最大、可录取5000名学生的教育中心，预计2019年起开始运营。

德阳市是四川省辖地级市，距离四川省会成都约45分钟车程，人口约350万人。拟建的教育中心位于德阳市中心一环路以内，分幼稚园、小学、中学和高中部分，并为师生提供住宿和培训中心。

伊顿国际是首个入驻德阳市的国际教育品牌，校园总面积接近15万平方米，等同于约两个半足球场，是集团在中国26个教育中心中面积最大的。建造工程将耗时五年，其中幼稚园将率先竣工，预计2019年开始运营。

据《联合早报》了解，伊顿国际是在德阳市政府邀请下入驻德阳，获地方政府给予强力支持，双方的商业协商仍在进行中。

伊顿国际教育集团董事长胡锦珠告诉本报，中国各地对高端教育的需求强劲，尤其在二三线城市。她认为，中国家庭的经济能力越来越强，如今更愿意为孩子的未来做出投资，而“全面二孩”生育政策的推行，料将进一步刺激这方面的需求。

伊顿国际目前在成都设有另外四所教育中心，分别是三所录取当地学生的幼稚园，和一所提供国际中心会考课程（IB）的小学，幼稚园每年学费介于4万元（人民币，下同，约8090新元）至5万4000元，国际学校每年学费则介于8万8400元至13万6000元。虽然价格比当地学府高许多，但胡锦珠表示，这四所教育中心的学额目前都供不应求。

德阳市的人均收入和人口虽然低于成都，但据本报了解，由于该教育中心录取的是当地学生，伊顿也是首个入驻的国际教育品牌，各方因此相信将有足够市场支撑。

伊顿国际1993年进入中国市场，目前在18个城市设有26所教育中心，除了上海、苏州等经济发达城市，也落户徐州、义乌、常熟等三四线城市。其中，约70%教育中心主要录取当地学生，课程内容以当地教育规划内容为标准，但沿用国际模式。

除了伊顿国际，目前在四川经营教育中心的新加坡品牌还包括科思达（Crestar）教育集团、学前教育公司育脑集团（Ednovation）和数学培训中心Advo Education。

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