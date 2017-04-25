福建一“红通”人员在印尼落网被押解回国

（联合早报网讯）中国福州市官方今天（25日）披露，诈骗5000余万元（人民币，下同），出逃新加坡和印度尼西亚的“红通”人员陈靓，在印尼落网后已被押解回国，现已被依法逮捕。

中新社报道称，这是“猎狐2017”行动中，中国地方依托反腐败协调机制，开展海外追逃追赃的又一新成果。

据福州市仓山区纪委透露，警方通过国际刑警组织，4月19日在印度尼西亚峇厘岛的登巴萨机场将陈靓抓获；23日8时许，陈靓在中国公安部国际合作局工作人员的押解下从首都国际机场入境，并被移交给仓山区警方；23日23时，陈靓被依法执行逮捕。目前，案件在进一步审理中。

据介绍，陈靓原为仓山监狱第三监区九分监区副政治指导员，2013年9月至2014年10月6日期间，通过虚构投资传媒公司、担保公司资金过桥、“内保外贷”等项目，许以2%至21%的高息为诱饵向被害人借款，并通过被害人向社会公众宣传实施诈骗，共骗取钱款约5000余万元人民币用于个人挥霍。案发后，他于2014年10月4日出境，逃往新加坡。

陈靓出逃后，鉴于其党员干部身份，加之涉案金额大、涉及人员众多、造成社会影响恶劣等情况，仓山区立即成立专案组，通过查明涉案金额、钱款去向，冻结嫌疑人名下银行卡、资产，并对嫌疑人全力展开缉捕。

在各方强力推进下，2016年8月15日仓山区检察院对陈靓涉嫌诈骗罪批准逮捕。2016年12月，陈靓被列入“红通”范围。

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