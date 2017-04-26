亚冠：广州恒大狂胜香港东方 球迷粗口满场飞

（联合早报网讯）4月25日晚，2017赛季亚冠联赛小组赛第5轮赛事展开，广州恒大客场6-0战胜香港东方队，恒大积分提升到9分，重返G小组头名位置。

据香港星岛日报报道，东方特花费十万港元部署一百五十名保安员在场驻守，现场有大量警力维持秩序，仍然火药味十足，几百名作客的恒大球迷以广东话高声齐呼粗言秽语，主队球迷也以粗口还击，有客军球迷甚至高举“歼英犬、灭港毒”的标语，惹球迷不满。

中港球迷昨天下午5时左右冒雨排队进入旺角场，警方排出防线及以铁马分隔两地球迷，避免发生冲突。球场内，两军球迷不时高呼口号隔空火并，期间夹杂粗言秽语，有恒大球迷甚至怒骂东方港队门将叶鸿辉，言语之间颇有火药味，气氛紧张。被安排坐在大钟底的客军球迷甚至高举“歼英犬、灭港毒”的横幅，极具挑衅意味。在警察坐镇之下，中港球迷隔空叫嚷居多，未有真正冲突发生。

来自佛山的球迷苏先生相信，高举标语者并非官方球迷会会员，反对将政治带入体育比赛。由于亚洲足协严格禁止球赛期间展示政治标语，恒大随时可能被秋后算帐面临处罚。香港球迷陈先生指，举标语多此一举，只会令人反感。有现场香港球迷表示，客队球迷多番主动叫嚣，并以粗言秽语挑衅。

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