八田与一铜像遭断头 日本高中生募款修复

（联合早报网讯）台湾乌山头水库的八田与一铜像日前遭断头破坏，但遭砍下的头部铜像目前仍遍寻不着。嘉南农田水利会已委托奇美博物馆团队赶在5月8日举办的八田与一追思活动前修复。日本冈山学艺馆高等学校学生近日拉着海报走上街头募款，希望能协助修复八田与一铜像。

台湾中时电子报报道，日本冈山郡冈山学艺馆高校的脸书贴出学生们在西大寺火车站前募款，拿着海报及募款箱，希望民众能捐款并希望筹措的款项能协助修复八田与一铜像。

该脸书表示，西大寺火车站主要是冈山学艺馆高校学生以及西大寺高校学生，参与募款活动的学生表示，希望藉由该活动让更多学生知道这个历史。

对此，台大教授台大法律系教授李茂生在脸书表示，对于日本高中生募款行为感到吃惊，他说如果想关怀台湾，大可进行研究或举办个小型研究会，尝试去理解何谓殖民、近代台日关系的内涵等，而不是用最简单的街头募款。

李茂生指出，八田事件最难以解决的问题在于传统的本省与外省、蓝或绿的文化与政治问题，还有头在哪里的现实问题。“这些都不是钱可以解决的”。李茂生说，若这些高中生将来用募到的钱，到台湾请侦探，让他们去寻找那颗头的话，这倒是会有点创意的fu。不然的话，台湾可能只好去奇美借仿制的头，或将老蒋的头直接焊到八田的身上了。真心不骗人。“我觉得后者或许可以促进民族融合。”

日本高中生募款修復八田与一铜像的消息引发许多网友讨论，有网友表示“钱不是重点，心意无限大”、“太惭愧了！这事情我们应该自己来的”、“好惭愧QQ”、“真好，有心”；不过也有网友表示“蛤！不是修好了吗”、“有独派皇民这猪队友 修好也没用”、“奇美博物馆负责中…不需要募款吧”、“台湾已经在修啦，不需要募款吧”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅