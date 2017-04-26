台湾海基会：台商返乡投资有利两岸和平

（联合早报网讯）对于台企联25日声明“返台投资考察是少数台商个人行为”，台湾海基会当天晚间发布新闻稿表示，台商有意返乡投资有利两岸和平及稳定，海基会欢迎台商回乡投资，也将持续推动服务台商的工作。

台湾中央社报道，海基会副董事长柯承亨23至24日与大陆台商组织“全国台湾同胞投资企业联谊会”（台企联）荣誉总会长张汉文等10名台商会长，前往金门进行投资环境考察，并拜会金门县政府。

台企联发言人叶惠德25日主动对外发表声明指出，从苗粟到金门的返台投资考察是少数台商的个人行为。返台投资考察的活动不曾在台企联的任何会议上提过，更谈不上讨论通过，所以不能代表是台企联的活动。

他说，台湾的内需市场小，土地成本高且取得不易，由于反核电有可能缺电导致电价上涨，有时还缺水，最近的一例一休和环保政治化迫使一些在台企业考虑外移。“推动台商返台投资可能只是个政治议题，而非经济议题”。

对此，海基会指出，台商确实有返乡投资的意愿，台商的返乡投资，不论数量多寡，对于两岸和平与稳定都会具有正面的意义。

海基会强调，台商返乡投资的意愿，不应过度负面解读，任何施加在台商上的不当压力与困扰，都无益两岸关系的发展。

海基会指出，未来将持续推动服务台商、解决台商问题的核心工作，对于有意返乡投资的台商，海基会持欢迎立场，也会提供必要的协助。

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