台湾前瞻条例完成初审 立委爆激烈冲突

（联合早报网讯）台湾立法院今天初审通过了前瞻基础建设条例草案，但过程中并不平静，朝野爆发激烈冲突，国民党立法院党团为阻止审查，扛会议桌试图冲撞，以及泼水、咖啡阻止议事人员宣读条文。

台湾中央社报道，立法院经济等六委员会今天举行联席会议，审查前瞻基础建设条例草案，会议开始时，国民党团就要求程序发言，会议主席、民进党立委邱议莹同意后，蓝委们便轮番上台发言，主张条例应退回重拟。

约11时30分左右，当国民党立委郑天财发言时，民进党立委纷纷走到台前手举标语抗议，国民党立委见状便也在一旁相互叫阵，此时邱议莹裁示停止发言、进入逐条讨论，并开始宣读条文。

此举也引爆朝野另一波冲突，国民党立委试图到主席台前抢夺麦克风，开始与民进党立委相互推挤，廖国栋也为阻止议事地进行，扛起一旁的会议桌，与几位国民党立委合力抬着会议桌往主席台冲，场面一度陷入混乱，但仍无法阻止。

过程中，国民党立委黄昭顺则拿也起水杯，泼往主席台，这再度引起朝野间的相互对骂；而廖国栋更是拿起咖啡，欲洒向主席台，前面两杯虽遭到民进党立委的制止，但最后仍泼了一杯过去。

虽然国民党立委用尽全力阻挡议事地进行，但因为民进党立委拥有人数优势，保护住主席台，让议事人员能顺利宣读条文，最后全案送出委员会，完成初审。会后，朝野党团分别召开记者会，互批野蛮、霸凌、暴力。

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