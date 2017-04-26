国台办借佛经比喻 批民进党破坏两岸互动基础

（联合早报网讯）大陆国台办新闻发言人马晓光今日（26日）指出，任何借口都不能构成否认“九二共识”的理由。台湾当局如果真有恢复两岸联系沟通机制的诚意，就应该回到“九二共识”的共同政治基础上来。马晓光还以佛经《百喻经》比喻两岸联系沟通，失去根基盖不成楼房。

中新网报道，马晓光在回答记者相关提问时表示，2008年至2016年的5月20日之前，两岸关系和平发展，在“九二共识”的基础上取得了丰硕成果。国台办与陆委会的联系沟通机制，海协会与海基会的协商谈判机制，互动顺畅，沟通无碍，为维护台海和平稳定，推进两岸制度化交流合作，增进两岸民众福祉，改善和发展两岸关系发挥了积极作用。

马晓光强调，大陆方面始终希望维护好“九二共识”的重要基础，维护好两岸关系和平发展的良好势头，没有人比我们更珍惜两岸同胞共同创造的、得来不易的成果。但是，去年5.20以后，民进党当局拒不承认“九二共识”，不认同其核心意涵，破坏了两岸政治互动的基础，导致两岸联系沟通机制停摆，这一局面是我们不愿意看到的。“九二共识”之所以构成两岸协商对话的基础，是因为它明确界定了两岸关系的性质，这是两岸双方相互释放的善意，更是检验台湾当局所谓善意的试金石。

马晓光指出，佛经《百喻经》里有一个叫做“三重楼喻”的故事，讲的是一个人看到别人家的三重楼房高广华丽，心生渴望，遂请木匠也为其制造，但是这个人只想要楼房的第三层，而不想要下面的两层，最终由于失去了根基，这个楼房也没有造成。台湾当局一方面破坏两岸共同政治基础，一方面又做出希望恢复双方沟通对话的姿态，与此何异？任何借口都不能构成否认“九二共识”的理由，如果真有恢复两岸联系沟通机制的诚意，就应该回到“九二共识”的共同政治基础上来。

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