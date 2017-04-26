中国农民工范雨素写“自传”刷屏

（联合早报网讯）近日，一篇名为《我是范雨素》文章突然刷爆朋友圈，并在微信端迅速收获“10万+”的阅读量。文章作者范雨素是一位农民工，她在文中记叙了自己及家庭十多年来的经历。有网友评论称：“没有激烈言辞，甚至没有突出的感情色彩，作者是自己人生的亲历者，也是周围人人生的记录者。大社会，小人物，跃然纸上。”

《北京青年报》报道，范雨素是湖北人，来自襄阳市襄州区打伙村，44岁，初中毕业，目前在北京做家政女工。

报道指，范雨素遍读上世纪80年代在她在村子里能找到的小说和文学杂志，然后她“想去看看更大的世界”。20岁的范雨素一路北上，来到距家乡千里之外的北京。在饭馆做服务员，但她形容自己“很笨”，会摔一跤把盘子打碎。结婚五六年经受了男人的酗酒和家暴，她离开了丈夫，带着两个女儿自己打工过活。

范雨素现在住在东五环外的皮村，那里密布着众多小型加工厂和打工者租居的平房。初到皮村，范雨素陆陆续续搬了好几个地儿，最后以300元每月的价格租了一户四合院里的8平米单间。这间朝南的房间有一块大玻璃，阳光可以洒进屋子，“特别幸福，有安全感。”她和几十位有文学兴趣的打工者组成了文学小组开始写作。“活着就要做点和吃饭无关的事，满足一下自己的精神欲望。”范雨素说。

《我是范雨素》这篇文章在网上火起来后，有两个出版社找她出书。范雨素说，这超出她的想象力了。没想到这篇文章会火，她是靠苦力吃饭的，不靠写文章谋生，她连打字都不熟练。

关于《我是范雨素》的写作背景，范雨素说，“当时我想写我的母亲，是带着感情写的，因为心疼我的母亲在帮助村子里移民的过程中被拽伤胳膊，一腔感情的写了一篇《母亲》。发给正午的编辑，老师说我写的很好，问我能不能再加点我自己的，就能发了。人家老师都这么说了，还夸奖我，我就加了点自己的东西发了。”

范雨素说，她的大女儿现在去上海做速记员，自己很独立。小女儿在河北衡水的一个私立学校上初中。这样她可以在河北参加高考。否则她没有学籍不能高考。这（皮村）附近也有很多“黑学校”，但没有学籍，教学特别差，其实就是找个地方把孩子圈起来。她不希望孩子这样，以后的结果就是去“世界工厂”上班，很苦。

范雨素在《北京青年报》的采访中还表示，写作是她的精神寄托，她没有想过很复杂的事情，比方说买房子，也没有想过养老，所以也没有什么精神负担。

范雨素还说，她很喜欢北京，喜欢北京书多，国图和首图都很熟悉，两个月去一次。至少还会在这里呆十年，等她的小女儿在北京上完大学。

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