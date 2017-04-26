支持创业创新 中国累计推出77项税收优惠

（联合早报网讯）中国国家税务总局今天（26日）公布消息说，截至2017年3月，中国针对创业创新的主要环节和关键领域陆续推出了77项税收优惠政策，覆盖企业整个生命周期。

中新社报道，当天，中国国家税务总局召开媒体吹风会，宣布推出《“大众创业万众创新”税收优惠政策指引》（下称《指引》）。国家税务总局政策法规司副司长罗天舒介绍，推出《指引》，是为了帮助企业在解读税收政策的路上清障搭台，让企业清楚了解本企业处于什么阶段、适用哪些税收优惠。

吹风会上，国家税务总局政策法规司综合处处长刘宜介绍，《指引》涵盖现行有效的77项税收优惠政策，根据企业在不同阶段的不同需求，从初生、成长和成熟壮大三个环节，为企业提供指南。

刘宜表示，创业起步阶段的企业最关注税收负担和宽松的创业环境，《指引》第一部分归纳了小微企业和特殊群体创业就业等方面的税收优惠政策，同时还介绍了对扶持企业成长的创新创业平台和创投企业、金融机构给予的税收优惠。

针对处于高速发展阶段的企业，刘宜表示，《指引》第二部分介绍了研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、以及对重点行业领域税前扣除等所得税优惠政策。针对较成熟的企业，《指引》第三部分总结了税收优惠政策对科技创新活动各个环节领域的支持，加快创新型企业抢占科技制高点的步伐，激励科研机构、科技人员创新，助力企业有的放矢、枝繁叶茂。

据统计，2015年、2016年中国小微企业优惠政策减税额都超过了1000亿元（人民币，下同）。与此同时，税收优惠政策对科技创新的激励作用同样明显，2016年促进创新的优惠政策新增减税约800亿元，为企业转型升级提供“加速度”。

吹风会上，罗天舒还表示，在目前《指引》的基础上，税务部门将及时根据新出台的税收优惠政策进行补充完善，同时还要陆续推出教育、医疗、养老、制造业等主要领域的税收优惠政策指引，从需求着眼，引导纳税人全方位享受税收政策红利。

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