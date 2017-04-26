张志军：两岸经济交流合作空间广阔助力更大

（联合早报网讯）中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任张志军今天（26日）表示，大陆经济发展长期向好和政策支持力度不减，为拓展两岸经济交流合作提供了广阔空间，也为广大台商投资兴业注入了更大助力。同时，两岸关系的新形势新挑战，对两岸业者善尽责任提出了新的要求。

中新社报道，由四川省政府和两岸企业家峰会共同举办的“四川·台湾产业合作推介会”当天在成都举行，张志军出席推介会开幕式并讲话，就两岸经济交流合作谈三点看法。

第一，大陆经济发展长期向好，为拓展两岸经济交流合作提供了广阔空间。今年一季度大陆GDP增速达到6.9%，充分表明大陆经济发展长期向好的基本面没有变，仍有巨大发展潜力。“十三五”规划中关于两岸合作专章，为台资企业参与其中作出了安排，也再次表明我们与台湾同胞分享大陆发展机遇的真诚意愿。“希望台商朋友们抓住历史性的机遇，积极进取，不断开拓大陆市场，扎根大陆发展。我相信台资企业在大陆仍然是大有可为的”。

第二，大陆政策支持力度不减，为广大台商投资兴业注入了更大助力。近些年全球经济增长放缓，部分台资企业经营遇到一些困难，国务院台办和有关部门以及各地政府广泛听取台企台商的意见建议，同他们一道商讨企业发展战略，并采取了一系列支持措施。“我们还将适时出台便利台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施，并将切实维护台胞合法权益，一如既往地支持台商朋友在大陆发展”。

第三，两岸关系的新形势新挑战，对两岸业者善尽责任提出了新的要求。二三十年前，广大台商不畏艰险，冲破藩篱，毅然决然来大陆投资兴业，辛勤的耕耘不仅收获了事业的发展，也为大陆改革开放和经济社会发展作出了积极贡献。今天在两岸关系新形势下，维护两岸关系和平发展，关键在于坚持“九二共识”、反对“台独”分裂。“两岸企业家勇敢承担起应尽的责任，以实际行动表明我们的立场和态度，不仅仅是为了企业自身的发展，更是为了两岸的骨肉同胞，为了我们民族的未来”。

张志军强调，去年以来，台湾局势发生重大变化。面临两岸关系复杂严峻形势，我们坚持对台大政方针毫不动摇，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对任何形式的“台独”分裂行径，努力深化两岸各领域交流合作，推动两岸经济社会融合发展，维护和增进两岸同胞福祉。

他说，两岸企业家峰会作为两岸经济界具有重要影响的民间组织，承载着两岸企业家的殷切期盼，在两岸关系新形势下，希望也相信峰会组织将不负重望，排除干扰，积极作为，继续为两岸关系和平发展和两岸民众的根本利益凝心聚力，作出新的贡献。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅