车俊升任浙江省委书记 夏宝龙可能“更上一层楼”

（联合早报网讯）中国官媒新华社今天宣布，浙江省长车俊升任中共浙江省委书记，夏宝龙不再担任浙江省委书记；江苏省长石泰峰出任中共宁夏自治区党委书记，李建华不再担任宁夏自治区党委书记，另有任用。

有消息说，夏宝龙有可能接替孟建柱出任中央政法委书记，也有可能接替郭金龙出任中共北京市委书记。曾经的“航天少帅”、现任中共浙江省委副书记袁家军将接替车俊，出任浙江省长。

无论是出任中央政法委书记还是北京市委书记，夏宝龙都可望在今年下半年中共十九大后成为新一届中央政治局委员。

新华社今天只是简短宣布夏宝龙不再担任浙江省委书记，并没有提到其“另有任用”。也有分析认为，不排除今年65周岁的夏宝龙退居二线的可能。

按照惯例，65周岁是中共正部级大员退出一线职位的“红线”，接近或年满65周岁的正部级高官一般不再担任党政部门“一把手”，转到相对清闲的人大或政协系统任职。而中共政治局委员属于“党和国家领导人”序列，任职年龄可适当放宽。

北京有关人士分析，夏宝龙“更上一层楼”的可能性较大。去年下半年以来，坊间有关夏宝龙进京的传言时有所闻。一是说他可能接替70岁的孟建柱出任中央政法委书记，二是说他接替70岁的郭金龙出任北京市委书记。

中共总书记习近平昨天主持政治局会议，主要讨论经济问题和审议《关于巡视中央政法单位情况的专题报告》。新华社报道说，会议还研究了其他事项。

有关人士认为，政治局会议研究的“其他事项”应该包括浙江、江苏、宁夏等地的人事变动。另外，政治局会议强调，政法机关和政法队伍要坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明讲政治，选好配强领导班子，勇于自我革新等。

由于现任政治局委员、政法委书记孟建柱已经“超龄”，不大可能进入下届政治局，昨天的政治局会议在讨论政法系统的问题时，也可能通过了新的中央政法委书记人选，夏宝龙有望接替孟建柱。

夏宝龙曾长期在天津市工作，1997年担任天津市副市长，2003调任中共浙江省委副书记，成为时任浙江省委书记习近平的副手。2004年，夏宝龙任浙江省委副书记兼省政法委书记。直到2007年5月，夏宝龙在习近平领导下工作了近四年。2011年，夏宝龙升任浙江省长，第二年升任中共浙江省委书记。

夏宝龙在浙江当过三年半的省政法委书记，并担任“建设法治浙江工作领导小组组长”长达十年。“法治浙江”是习近平主政浙江时提出的目标。今年2月，夏宝龙公开表示，法治浙江将“为全面依法治国提供更多浙江实践”。这是夏宝龙接任中央政法委书记的有利因素。

也有分析说，高层调夏宝龙任北京市委书记，一是北京的政治地位非常重要，需要信得过的人选；二是需要更有力地推进习近平定下的京津冀协同发展战略，以及配合“千年大计”河北雄安新区的建设。同时，现任北京市长蔡奇也是夏宝龙在浙江工作时的老搭档，两人的配合应该比较默契。

新任浙江省委书记车俊今年62岁，担任过中共安徽省合肥市委书记，河北省委副书记、石家庄市委书记，新疆维吾尔自治区党委副书记。2016年6月，车俊从新疆调任浙江省长，不到一年又升任浙江省委书记。

有关分析认为，车俊受到重用与他两次“临危受命”有关。2008年9月，石家庄爆发三鹿毒奶粉事件。时任中共石家庄市委书记吴显国因对事件负有领导责任被免职，车俊以省委副书记身份兼任石家庄市委书记，有效平息了三鹿奶粉风波。

2010年6月，距离乌鲁木齐七五暴乱事件发生不足一年，车俊从河北调任新疆自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记，又为稳定新疆局势作出贡献。

新任中共宁夏党委书记石泰峰61岁，是现任总理李克强在北京大学法律系读书时的同学。石泰峰担任过中央党校副校长，江苏省委副书记、苏州市委书记，去年1月出任江苏省长。

李建华今年63岁，曾长期在中组部工作，担任过四川省委组织部长，中组部副部长，国家行政学院党委书记，2013年出任宁夏党委书记。

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