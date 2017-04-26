中国首艘国产航母下水 朝海军强国迈进一步

（联合早报网讯）中国首艘国产航母今天正式下水，标志着中国打造拥有远洋能力的海军强国的又一里程碑。

受访中国军事专家说，与美国航母的数量和技术相比，中国还差一大截，北京主要还是以维护国家利益为目标发展海上力量，并不会追求霸权，周边国家无需过度担忧。

据新华社报道，中国第二艘航空母舰001A型航母今早9时在中国船舶重工集团公司大连造船厂正式下水，中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙出席仪式并致词。

外界此前一度盛传航母会在上星期天（23日）中国海军节下水，但当天正值潮退，不适合下水。

据介绍，出坞下水标志着中国自主设计建造的航母取得“重大阶段性成果”。报道说，航母主船体目前已完成建造，动力、电力等主要系统设备也安装到位。

航母下水后还将在大连停泊约两年，进行系统设备调试和舾装施工，并开展系泊试验，预计2019年前后才能形成战斗力并正式加入海军现役。

中国军事专家、解放军退役少将徐光裕接受《联合早报》访问时说，国产航母下水是中国走向远洋、进入世界海军强国行列的重要标志。

在2012年拥有首艘航母辽宁号之前，中国是联合国安理会五大常任理事国当中唯一没有航母的国家。因此徐光裕认为，中国从改造到自主设计航母，是一个“正常的发展过程”。

中国的首艘航母“辽宁舰”是由前苏联时期库兹涅佐夫元帅级航母进口改造而成；最新的001A型航母则是在辽宁号的基础上自主设计和建造，2013年开工，前年3月开始坞内建造。

军事专家指出，001A型航母和辽宁舰基本属于同一代技术，但前者有不少优于辽宁号之处，包括：滑跃甲板上翘角度略低，能缩短舰载机滑跑的距离；靠更先进的电子系统，缩小舰岛面积，以腾出更多空间；可搭载32至36架歼-15，几乎是辽宁舰的1.5倍；雷达和电子系统等方面的技术含量和融合性更好。

不过，中国军事力量的提升，也引起了域内外国家的担忧。中国分别同亚细安部分国家及日本等在南中国海和东海有主权争端，分析担心，有了航母的“底气”，北京未来可能在海事争端上采取更强硬的态度。

去年12月，以辽宁舰为核心的中国航母战斗群就浩浩荡荡穿过宫古海峡，首次进入西太平洋，沿着台湾东部海域南下，穿越巴士海峡进入南中国海，“秀肌肉”之举引发区域国家关注。

中国官媒今天尝试缓解区域国家的担忧。《人民日报海外版》微信公众号“侠客岛”发表文章说，中国还不是航母大国，“只是航母俱乐部里面的一个新手”。与拥有十艘服役航母的美国相比，中国的“差距实在太明显”，甚至和英国、法国和印度相比，中国在航母的使用经验上，也依旧很欠缺。

徐光裕则告诉本报，中国海军力量是“积极防御性”的，将以维护国家利益和提供国际公共安全服务为目标，并不会无限度地追求军队扩张、也不追求霸权。

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