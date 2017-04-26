浙江义乌为数千战乱国在华民众发放暂住证

（联合早报网讯）素有“世界商品超市”的浙江小城义乌，近日被媒体披露在2016年向半数以上来自中东战乱国家的9675名外国人发放了暂住证。

据《华西都市报》旗下封面新闻消息，在2016年，义乌共向9675名外国人发放了暂住证，同比上升17%，其中4000余份签发给来自伊拉克、也门、叙利亚、阿富汗等国家公民。

德国之声网站一篇报道中提及的采访对象，有在中国开设服装厂、产品销往祖国获利的伊拉克人；有凭藉国家奖学金来华并留在义乌的也门人；也有在义乌商业学校进修的叙利亚人，不过他们来华的共同原因，都是为了躲避国内动荡并不断激化的政局。

来自也门的安玛尔表示，目前自己还在使用也门护照，因为获得中国永久居留很难，而且如果想留在中国，就需要更宽松的签证政策，以及子女教育、社会保险和医疗保险，“我也考虑过去欧洲，但现在已经习惯在中国的生活，去一处新大陆也不容易。”

据悉，由于最初来自新疆的商人将来自义乌的物美价廉的货物销往印巴边境，再逐渐向中亚、中东辐射，如今的义乌已经成为阿拉伯、印度、非洲商人的“淘金宝地”。2014年发往阿拉伯国家的货物出口额占义乌出口总额的51%。

另一方面，《环球时报》此前报道指，由于当地聚集的阿拉伯人越来越多，义乌市政府曾专门将一家倒闭的丝绸厂厂房拿出来供穆斯林所礼拜，又建成建筑面积3200平方米，可容纳五六千人做礼拜的清真寺，但仅仅两年时间，清真寺便又趋于饱和，赶上古尔邦节，周边的街道上都站满做礼拜的人。

2015年起，为吸引高技术人才，中国开始放松移民政策，2016年内，中国批准1576张“绿卡”，同比上升163%。而从4月1日起，为了便利外国人工作居留，义乌全面实施“外国人来华工作许可”制度，并为此构建了高效快捷的在线管理服务体系。

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