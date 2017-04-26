中钢协：美方调查进口钢铁情况不符公平贸易原则

（联合早报网讯）中国钢铁工业协会新闻发言人今天（26日）就美方启动对进口钢铁情况的调查发表谈话称，中国钢铁业界认为美方此举向国际社会传递出保护主义信号，与公平贸易的原则不符，中国钢铁业界将对此保持关注。

中新社报道，中国钢铁工业协会及中国钢铁业界注意到，美国总统特朗普4月20日签署行政备忘录，要求美国商务部立即调查是否应以损害国家安全为由阻止钢铁进口，并表示调查并非针对中国。尽管如此，中国钢铁业界认为美方此举向国际社会传递出保护主义信号，与公平贸易的原则不符，中国钢铁业界将对此保持关注。

美国既是钢铁消费大国，也是全球最大的钢铁进口国。据美方统计，2016年，美国自全球进口钢铁2996万吨，同比下降14.8%，金额223亿美元，同比下降26.4%。这进一步加剧了国际钢铁市场的压力。

中钢协新闻发言人表示，中国对美钢铁出口非常有限，根本不影响美国钢铁产业安全。美国进口钢材的主要来源地是其他国家而不是中国。

据中方统计，2016年中国对美出口钢铁117万吨，占中国整体出口量的1%，金额17亿美元，占中国整体钢材出口额的3%。据美方统计，2016年，美国从中国进口钢铁78.9万吨，占美整体进口量的2.6%，金额9.1亿美元，占美钢材进口总额的4.1%。

中钢协新闻发言人称，事实上，中美两国同样面对全球钢铁产能过剩问题。作为钢铁生产、消费和贸易大国，中国已采取切实措施化解过剩产能。2016年钢铁行业退出产能超过6500万吨。2017年，还将继续化解钢铁产能，大力推动钢铁产业结构调整和转型升级。

希望美方同样相向而行，在调整钢铁产业结构、淘汰落后产能、提升产业现代化水平方面多下功夫，发挥美国钢铁业的影响和作用，促进国际钢铁业健康发展。

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