梁游被控“非法集结”罪 各以3000港元保释候审

（联合早报网讯）香港青年新政梁颂恒及游蕙祯再惹官司被捕，涉嫌去年11月在立法会宣誓被裁决无效后，再冲入会议厅强行宣誓，被控“非法集结”罪，各获准以3000港元（536新元）保释候查，后天在东区裁判法院提堂。

两人离开警署时表示，认罪的可能性很低，因事发当日法庭仍未对宣誓案有判决，他们应可行使议员职务进入会议厅，批评港府打压民意代表。另外，三名助理今天也被警员拘捕。

在“宣誓风波”中，游蕙祯及梁颂恒分别在宣誓前表示“捍卫香港民族”等，以及展示“HONG KONG IS NOT CHINA（香港不是中国）”的标语，宣誓时则更改誓词内容，将“CHINA”读成“支那”。

立法会秘书长陈维安当时拒绝为他们监誓。至下次会议，梁、游二人试图进入会议厅，立法会主席梁君彦宣布改到另一会议室开会，他们及多名助理再次企图进入，混乱中六名保安员报称受伤送院，秘书处报警。

《立法会(权力及特权)条例》第五条，议员往返立法会期间不能被民事逮捕，议员出席会议时更可免因刑事罪行而被逮捕。但法律界人士指出，游、梁是硬闯会议厅，保安有权阻止，过程中发生的肢体冲突不获特权法保障。

两人涉嫌触犯的是《公安条例》第18条“非法集结”，聚众作出扰乱秩序，最高可判监禁五年。

“人间民权阵线”发表声明，呼吁各泛民政党密切关注事件，及声援游梁二人，强调“即使不认同别人的意识形态，也要誓死保卫他人政治权利”。民阵认为，当时法庭未有最终裁判，作为立法会议员绝对有权进入会议厅。

但民主党林卓廷认为，以往也曾有议员在立法会的行为被刑事追究，如黄毓民的“掟杯案”等。在“掟杯案”中，前立法会议员黄毓民因为在2014年7月于立法会行政长官答问大会中，涉向特首梁振英扔玻璃杯，被控普通袭击罪。林卓廷说，香港是法治之区，任何人都不可凌驾法律之上，“法庭会考虑整件事的来龙去脉，作出公平裁决”。

游蕙祯和梁颂恒去年宣誓时宣扬港独，最终引发“人大释法”，议员资格被取消，但他们决意上诉至终审法院，并获法庭批准申请许可，现正等候终院于8月开庭审理有关申请。

两人在宣誓司法复核案的官司中败诉，被判支付五分之四堂费，估计至少500万港元。立法会则向他们要求归还合共约186万港元的议员薪津。

面对官司缠身及巨大财政压力，梁、游曾发起众筹，但香港社会反应冷淡，仅筹得约61万港元。加上这次“非法集结”罪被捕，势进一步加剧财政困境。

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