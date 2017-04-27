张志军：支持台商 一如既往

（联合早报网讯）大陆国台办主任张志军26日表示，大陆经济发展长期看好和政策支持力度不减，为拓展两岸经济交流合作提供广阔空间，也为广大台商投资兴业注入更大助力；而两岸关系的新形势新挑战，对两岸业者也提出了新要求。

据中通社报道，四川省政府和两岸企业家峰会共同举办的“四川·台湾产业合作推介会”，26日在成都举行，张志军出席推介会开幕式并讲话，就两岸经济交流合作谈三点看法。

第一、大陆经济发展长期看好，为拓展两岸经济交流合作提供广阔空间。今年第一季大陆经济成长率达6.9%，充分显示大陆经济发展长期看好的基本面没变，仍有巨大发展潜力。

张志军说，“十三五”规划中关于两岸合作专章，为台资企业参与其中作出安排，也再次显示大陆与台湾同胞分享大陆发展机遇的真诚意愿。“我相信台资企业在大陆仍然是大有可为”。

第二、大陆政策支持力度不减，为广大台商投资兴业注入更大助力。近些年全球经济增长放缓，部分台资企业经营遇到一些困难，国台办和有关部门以及各地政府广泛听取台企台商的意见建议，一道商讨企业发展战略，并采取了一系列支持措施。“我们还将适时出台便利台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施，并将切实维护台胞合法权益，一如既往地支持台商朋友在大陆发展。”

第三、两岸关系的新形势新挑战，对两岸业者提出新要求。二、三十年前，台商不畏艰险，毅然决然到大陆投资兴业，事业获得进一步发展，也为大陆改革开放和经济社会发展作出了积极贡献。

今天在两岸关系新形势下，维护两岸关系和平发展，关键在坚持“九二共识”、反对“台独”分裂。两岸企业家勇敢承担应尽的责任，以实际行动表明立场和态度。

张志军强调，去年以来，台湾局势发生重大变化。面临两岸关系复杂严峻形势，大陆坚持对台大政方针毫不动摇，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对任何形式的“台独”分裂行径，努力深化两岸各领域交流合作，推动两岸经济社会融合发展，维护和增进两岸同胞福祉。

他说，两岸企业家峰会作为两岸经济界具有重要影响的民间组织，在两岸关系新形势下，希望也相信峰会组织将不负重望，排除干扰，继续为两岸关系和平发展和两岸民众的根本利益凝心聚力，作出新的贡献。

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