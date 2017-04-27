新华社评论员：维护金融安全是治国理政的一件大事

（联合早报网讯）新华社26日发表评论员文章指出，金融是现代经济的核心，维护金融安全，是关系中国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

“金融活，经济活；金融稳，经济稳。”25日，在主持中央政治局第四十次集体学习时，中共中央总书记习近平提出了新形势下维护金融安全的六项重点任务。

文章称，总体上看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。“思所以危则安矣，思所以乱则治矣”，坚持底线思维和问题导向，不忽视任何一个风险，不放过任何一个隐患，方能未雨绸缪、防患未然，切实维护中国金融安全。

维护金融安全，需要从中国实际出发，准确把握金融发展特点和规律，坚持标本兼治、综合施策，不断提高金融业竞争能力、抗风险能力、可持续发展能力，坚决守住不发生系统性金融风险底线。既要对存在的金融风险点胸中有数，采取有效措施进行处置，打击逃废债行为，控制好杠杆率，加大对市场违法违规行为打击力度，又要加强金融监管，补齐监管短板，确保金融系统良性运转，确保管理部门把住重点环节，确保风险防控耳聪目明，形成金融发展和监管强大合力。金融业的健康持续发展，最根本要靠深化金融改革、完善金融体系。推进金融业公司治理改革，推动金融机构切实承担起风险管理责任，完善市场规则，健全市场化、法治化违约处置机制，才能厚植金融业发展的制度基础，筑牢金融安全的“防火墙”。

文章强调，金融的根基是实体经济。金融只有坚持服务实体经济，才能与实体经济相互促进、相得益彰，为自身安全打下坚实基础。文章回顾历史上的金融危机事件提出警示，金融一旦偏离服务实体经济的轨道，就可能成为无源之水、无本之木，就可能放大风险，造成严重后果。金融工作必须坚持服务实体经济的宗旨，为实体经济发展创造良好金融环境。应大力疏通金融进入实体经济的渠道，鼓励金融机构加大对先进制造业等领域的资金支持，为推进供给侧结构性改革提供有力金融支撑，为实体经济发展注入血液、增添活力。

文章也提到，维护金融安全，关键在人。领导干部特别是高级干部要努力学习金融知识，熟悉金融业务，把握金融规律，既要学会用金融手段促进经济社会发展，又要学会防范和化解金融风险。

文章最后强调，做好金融工作，最根本的是加强和改善党对金融工作的领导。必须坚持党中央集中统一领导，完善党领导金融工作的体制机制，加强制度化建设，完善定期研究金融发展战略、分析金融形势、决定金融方针政策的工作机制，提高金融决策科学化水平。各地各部门要切实负起责任，做到守土有责，形成全国一盘棋的金融风险防控格局，把党中央对金融工作的各项决策部署落到实处，把维护金融安全作为治国理政的一件大事抓实抓好，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

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