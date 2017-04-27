负面消息不断 民生银行股价创年度新低

（联合早报网讯）民生银行理财产品造假案余波未平，昨天有市场又传闻“安邦保险董事长吴小晖因涉千亿贷款案被抓”，伴随负面消息不断发酵，公司股价应声下跌。

据《财经》微信公号消息，民生银行股价已屡创年度新低，跌幅已超15%，在当前25家A股上市银行中表现最为黯淡。而自2014年安邦集团入主后，民生银行股价已连跌三年。

4月26日，市场有传闻称“安邦保险董事长吴小晖被抓，因涉腾挪民生银行千亿贷款案”，这一消息令被安邦控股的民生银行股价也受到波及。

当日，民生银行A股盘中再度创下年内新低，最低价为7.70元/股。

截止收盘，民生银行A股全天下跌1.66%，H股下跌1.99%，几乎均收于2017年以来的最低点。民生A股当日成交量也逼近今年以来最高位，全天成交12.07亿元，换手率0.53%。而当日上证综指全天则保持弱势反弹趋势，民生银行走势明显与大盘走向相悖。

不过，对于市场上关于民生银行与安邦千亿贷款案的传闻，安邦保险新闻部门相关负责人士对《财经》记者表示，该传闻纯属“谣言”。

此前一天，有境外媒体称，安邦保险董事长吴小晖涉千亿贷款案，在中国遭讯问扣押，已失去自由。安邦投资全被叫停 。另有消息指，千亿违规贷款案发生于民生银行。

2015年1月底，民生银行原行长毛晓峰因“个人原因”辞职，外传毛晓峰因涉及令计划案被中纪委带走，具体原因是透过“夫人俱乐部” 向令妻谷丽萍输送巨额利益。中国腾讯财经去年报道，毛晓峰在被带走21个月后，于去年11月上旬被取保候审。

到了上周，民生银行又发生假理财丑闻，多家媒体报道了民生银行北京航天桥支行行长张颖涉嫌伪造理财产品，致使逾150名投资者被套，涉案金额可能高达30亿元左右。

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