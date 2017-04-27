丹麦大使馆回应生蚝事件:若中方允许可考虑出口

（联合早报网讯）丹麦驻华大使馆官方微博日前发布了题为《生蚝长满海岸，丹麦人却一点也高兴不起来》的文章，称丹麦海岸遭遇太平洋生蚝的物种入侵，当地人对此束手无策。这篇文章在中国网络平台被大量转发。尽管全文没有一处提到“希望中国人能来吃光这些生蚝”，但不少中国网友却将其视为“丹麦吃蚝团”的召集令，纷纷表示“这事还得中国人出马”。丹麦驻华大使馆26日表示，真没想到一夜之间就火了。“但是我们知道，只要是食物，都绝对有吸引人们注意力的潜质，无论国籍。”

《环球时报》报道， 面对中国网友的热情，丹麦驻华大使馆表示，使馆发布这一文章的初衷是因为丹麦的一些主流媒体都报道了这一问题，呼吁公众关注物种入侵，以便找到一些有效的解决方案。同时，丹麦驻华大使馆也希望让中国网民意识到每个国家都可能面临类似的环境挑战。

在微博原文下的一万多条回复中，绝大部分都是在建议丹麦如何才能吸引更多中国“吃货”去消灭这些生蚝。其中获得点赞最多的一条回复称，“把签证放宽，开辟吃生蚝签证，十年内无限次往返，每次停留最长一个月，我估计五年差不多就消灭这些生蚝了。”

“但我们认为‘吃光它们’并不是一个解决问题的好办法。”丹麦大使馆表示，丹麦的科学家和渔民已经向丹麦自然保护局投诉很多次了，但是依旧没有办法处理这些棘手的入侵者。

实际上，丹麦人并非不爱吃生蚝，该国有长达千年的食用生蚝的传统。丹麦驻华大使戴世阁26日在微博上表示，“我很喜欢吃生蚝，尤其是小而圆的，生吃，最多加一点儿柠檬汁。放进嘴里仿佛感受到了丹麦西海岸凉爽的海风。”但丹麦驻华大使馆也表示了无奈，“丹麦只有不到600万人。”

丹麦驻华大使馆表示，很高兴看到中国网友提供的建议和“生蚝食谱”，一些具有“开创性”的建议令人惊讶，比如“建一座蚝油工厂将产品出口到中国”，以及“组织吃蚝之旅”。丹麦驻华大使馆保证，“一定会向丹麦有关部门转达这些建议，供他们考虑”。丹麦驻华大使馆还补充道，丹麦确实可以向中国出口生蚝，只要能够获得中方的进口许可。

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