港媒：林郑竞选捐赠名单如富豪清单

（联合早报网讯）香港特首参选人陆续向选举事务处申报选举开支，成功当选的林郑月娥竞选期间除获城中商界钜子表态支持，更获真金白银力撑，共收到158笔10万元（港元，下同）上限的捐款，包括九仓首席顾问吴光正、恒地主席李兆基之子李家诚、嘉里集团创办人郭鹤年、新世界地产郑裕彤家族、恒隆董事长陈启宗等，俨如一张全港富豪名单。

据香港01网站报道，林郑月娥收取的现金捐款，分别来自多个政商名人家族。选举期间，早已表态支持林郑的九仓首席顾问吴光正与儿子、会德丰主席吴宗权分别捐出十万元，而“梁粉”、恒隆董事长陈启宗也捐十万元予林郑月娥作竞选经费。除九仓、会德丰和恒隆，新世界、恒地和信和置业亦有“代表”，已故的新世界集团创办人郑裕彤，其女婿杜惠恺和外孙杜家驹均分别捐出十万元；恒地方面更不止有家族中人捐款，主席李兆基之子李家诚、幼女李佩仪、恒地执行董事黄浩明、被称为“四叔爱将”的恒基兆业发展有限公司副主席林高演也各捐十万元。

同样是早早押注林郑月娥的信和置业主席黄志祥，其妻子杨素琼和长女黄敏华也有捐款。

部分富豪更以“家族式”阵容捐款林郑月娥，“亚洲糖王”、嘉里集团创办人郭鹤年的儿子郭孔华、郭孔丞和女儿郭惠光三人合共捐出30万元；霍英东家族的霍震霆、霍震寰和霍启刚各捐十万元；东亚银行主席李国宝及其子李民斌也是捐款人之一。至于协助林郑竞选的陈智思和刘鸣炜，除了出心出力，也联同家人出钱，陈智思与其父陈有庆，以及刘鸣炜和叔叔、“细刘”刘銮鸿同样各捐十万元。

不过，并非所有大财团家族都有捐款林郑，香港首富李嘉诚未见有家族成员上榜，整个捐款名单，仅有两笔来自长和系，包括长江实业（集团）有限公司之企业策略部总监文嘉强及前长和执董钟慎强。于选前表态力撑林郑的李泽楷，也未捐款。此外，新地郭氏家族也没有人参与。

报道指，政协界别除了投票支持，也不遗余力捐款“撑场”。至少15名港区全国或省级政协委员均登上捐款名单。

而两名曾于选举过程中的“转軚者”，分别由支持叶刘淑仪和曾俊华，及后“归队”林郑的合和实业董事总经理胡文新，以及“兰桂芳之父”盛智文也有份捐款予林郑。

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