台湾智库民调 蔡英文不满意度逾五成

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文即将就任满一周年，台湾世代智库今天公布最新民调指出，蔡英文的支持度为55.1%，不支持度为40.2%，但满意度仅40.8%，不满意占54.7%。其中支持但不满意的原因，62%民众表示因为改革速度太慢。

台湾联合报报道，民进党立院党团昨天强行将前瞻基础建设特别条例草案送出委员会，引发争议。民调指出，59.4%民众支持蔡英文推动前瞻基础建设，仅31.6%不支持；对于国民党团在立法院杯葛前瞻计划，50.3%民众不认同，30.7%认同。

对于年金改革议题，63.6%民众支持，23.4%不支持。立法院近日通过党职并公职处理条例，则有67.8%民众支持，仅23.9%不支持。另外，在两岸方面，56.2%民众支持蔡政府的两岸政策，33.8%不支持。

民调指出，蔡英文的支持度为55.1%，满意度为40.8%，但不满意度54.7%甚至破五成。回顾蔡英文执政一年，有53.2%民众同意推动改革为蔡政府的主要政绩，40.5%不同意。

此民调为台湾世代智库委托大社会调查中心执行，时间为4月25日至26日晚间。以台湾地区住宅电话为母体，电话号码尾数2码随机抽样，访问1025位成年人，并针对性别、年龄及地区加权处理。在95%信心水准下，抽样误差正负3.06%。

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