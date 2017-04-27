义乌政府澄清并无接收“难民”

（联合早报网讯）据《环球时报》报道，“浙江义乌为数千名战乱国家难民发放暂住证”——这一传闻近日在多家媒体上流传，并引起争议。26日，义乌宣传部门一位官员告诉《环球时报》记者，该报道纯属造谣。他称，义乌政府无权接受或不接受所谓“难民”，这是国家层面的决定。《环球时报》记者26日查阅发现，这一谣传源于义乌市外侨办今年2月发布的2016年涉外数据，只不过将所有来自所谓“战乱国家”的人都算成了“难民”。

《环球时报》报道也称，新加坡《联合早报》26日转发了这一谣传。文章称，有媒体披露，素有“世界商品超市”之称的浙江小城义乌在2016年向9675名外国人发放了“暂住证”，同比上升17%，其中4000余份签发给来自伊拉克、也门、叙利亚、阿富汗等战乱国家公民。

不过，翻查当日联合早报网转发的消息，其中没有使用“难民”一词。

另一方面，《环球时报》引述路透社24日的报道称，“当西方国家拒绝中东和非洲难民后，中国义乌向他们张开了双臂”。

据《环球时报》，这一传言在国内互联网上引发讨论。很多网友都对“难民”这个字眼异常敏感，并将其与欧洲多发的恐怖袭击联系起来，说“现在欧洲都不敢接受难民了，义乌怎么还出头了呢？”

义乌政府门户网站显示，截至目前，义乌实有人口已达200多万，其中本市人口74万，外来人口达到143.3万，常驻外商1.3万人。义乌市外侨办今年2月发布的2016年涉外数据显示，2016年，该市共登记管理来自195个国家和地区的境外人员超过48万人次，签发居留许可9675人次，同比增长16.81%。其中排在前5位的是伊拉克、也门、印度、叙利亚和阿富汗。

义乌宣传部门官员26日告诉《环球时报》记者，只有持合法证件、符合中国法律法规的外国人才能在义乌经商或生活，网传的“难民暂住证”可能是对义乌“商友卡”的误解。他解释说，为更好服务外商在义乌开展外贸经商活动，2016年义乌市在对外国人依法管理的同时，对守法的外国人发放“商友卡”，提供一些具有支付公交车费、租借公共自行车等功能的便利化生活服务。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育26日告诉《环球时报》记者，中国不接纳外国难民，也从未签署加入相关国际条约，到义乌的外国人没有“难民”，基本上都是来寻找商机的商人。从也门到伊拉克、叙利亚，这些国家确实存在战乱，但不等于缺少有商业才能的国民。我国相关管理部门对来自高风险国家的签证申请实施了更严格的管理。他表示，中国对发放外国人居留许可、永久居留证等非常慎重，在可预见的未来，中国不可能出现外国移民和难民危机。

梅新育说，根据他数年来从义乌有关部门了解的情况，在义乌较长时间居留的外国人中最多的是韩国人，并不是来自伊斯兰国家的居民。

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