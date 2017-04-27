李永波卸任国羽总教练 国家队不再设总教练岗位

（联合早报网讯）继李永波日前进入中国奥委会专家委员会后，国家体育总局乒羽中心27日对外正式宣布，李永波卸任中国羽毛球队总教练，国家队不再设立总教练和副总教练岗位，改由夏煊泽、张军分别担任中国羽毛球队单打组和双打组主教练，王伟担任国家二队主教练。

新华社报道，对中国羽毛球队现行体制和主要教练员进行调整，是为了贯彻落实国家体育总局关于加强东京奥运会备战工作的各项改革措施和要求，确保完成东京奥运会任务。

夏煊泽今年38岁，曾夺得过2003年世锦赛冠军、悉尼奥运会男单铜牌。退役后，他留在国家队执教。伦敦奥运周期伊始，他出任国家队一队男单主教练，中国队在伦敦奥运会和里约奥运会上均夺得男单冠军。

张军今年39岁，曾多次夺得混双世界冠军，并在悉尼和雅典奥运会上连夺混双冠军。退役后，张军留在国家队执教，一直负责双打训练。伦敦奥运周期开始担任国家队一队男双主教练，中国队在伦敦奥运会和里约奥运会上收获一枚混双金牌、两枚男双金牌。

王伟今年37岁，曾是国家队优秀男双选手，在众多国际比赛中取得过不俗战绩。伦敦奥运周期，进入国家队执教，一直担任男双主教练张军的助手，为男双两夺奥运会冠军做出很大贡献。

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