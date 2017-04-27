崔天凯: 朝核问题是中美等有关各方共同挑战

（联合早报网讯）中国驻美大使崔天凯26日接受美国有线电视新闻网(CNN)专访，就中美元首会晤、朝核问题等回答了提问。他表示，朝核问题是中美等有关各方面临的共同挑战。

中新社报道，关于中美元首会晤，崔天凯表示，中美两国元首在佛罗里达州海湖庄园举行的会晤中进行了良好互动，会晤是成功和富有成果的，为中美关系的发展提供了清晰的政治指导，指明了前进方向。这一积极进展也消除了外界对中美关系发展的疑虑。中方对此感到高兴。

关于朝核问题，崔天凯说，在中美元首会晤中，习近平主席向特朗普总统阐述了中方在朝核问题上的立场，特朗普总统认真聆听了习主席的介绍。崔天凯表示，朝核问题是中美等有关各方面临的共同挑战。中方在朝核问题上的目标是明确的，相信这也是有关各方的共同目标，那就是：必须坚持实现半岛无核化，必须坚持维护半岛和平稳定，必须坚持通过外交途径，以和平方式解决朝核问题。世界上的好事往往都不是易事，各方应为此作出共同努力。中方强烈呼吁有关各方保持克制，避免采取使半岛紧张局势进一步升级的举动。

谈及中方在朝核问题上作出的努力，崔天凯表示主要体现在两个方面：一方面，中方严格、有效地执行了联合国安理会关于朝核问题的所有决议，包括制裁决议。另一方面，中方致力于，也希望有关各方同中方一道，通过外交努力认真寻求和平解决朝核问题的有效方案。



针对萨德问题，崔天凯表示，中美在朝鲜半岛拥有广泛共同利益，双方都希望维护半岛稳定，都希望看到半岛无核化取得实质进展。但美在韩部署“萨德”系统无助于缓解半岛紧张局势，防止冲突，相反将破坏有关各方之间的互信，并对中国国家安全造成威胁。中方对美在韩部署萨德的决定表示严重关切和坚决反对，这一立场不会改变。

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