武汉最大小学“超载”1300余人 入厕要看班级安排表

（联合早报网讯）随着大量农村人口涌进城镇，湖北武汉一所小学被4331名学生挤成了武汉市在校生人数最多的小学，大大超过学校承受的3000人极限。结果学生们如厕要看班级安排表，放学时间要错峰。

据长江网报道，邾城街是新洲区城关所在，1905年建校的邾城街第一小学，是新洲区唯一一所百年老校。

校长张伟说，学校超载引发系列管理难题，最平常不过的校园生活如做操、放学、上厕所皆成安全风险点，学校压力非常大，为此想尽各种办法。

8：55第一节课正式开课前，很多学生上厕所。两栋教学楼之间的一楼厕所外，保安石德英正在站“厕所安全岗”。这处男女各10个蹲位的厕所被指定给14个班使用，此时男厕所门前孩子们有点小堵，石德英立刻走过去吩咐孩子们站队并留出通道。石德英说，每个课间和集体活动时间，这个点位都安排有一名保安站“厕所安全岗”，一旦厕所门口出现人多不流通，保安就得上去防拥挤、摔倒和踩伤。全校共有7处厕所，每个课间为了让4300多名学生短时间内安全上厕所，该校有班级学生上厕所安排表，哪个班级具体到哪里上厕所都做了详细分配。

9：40—10：10，30分钟的大课间时间，因为操场不够用，每天只能容纳两个年级的学生进行户外体育活动。

中午放学时间到，不在校就餐的2700多名学生，分别在11：30 、11：40两个时段错峰放学。到了下午，4331名学生的放学时间分成4：05、4：15和4：45三个时段，尽管如此，3000名家长陆续涌进学校接孩子，还是把学校和校门前一条街堵成了粥。

按户籍划片就近入学政策，邾城一小近些年对口服务的城区生源相对稳定在每年400多人，在校生总人数在2700多人的规模曾经维持了近10年。据校长张伟介绍，从2010年开始，学校人数出现暴增，一年级新生成百的增加。于是，2015年突破4000人，2016年9月起在校生增至4331人，成为新洲区单体校和武汉单体小学在校生人数最多的学校。

张伟认为，农村人口向新洲城关大量转移是学校人数暴增的大背景，目前全校三分之一的学生是到新洲城关务工或买房的外来人员的子女。据新洲区教育局相关负责人提供的数据，目前全区义务段在校生共6.04万多人，其中三分之二集中在城区;总人数虽相比生源最高峰时减少了近10万人，但学生相比以前更多向城区集中。

整个新洲城关邾城街共有7所小学，其中4所是寄宿制小学，余下3所走读小学分别是一小、二小和六小，其中二小和六小各3000多人。邾城街教育总支干事王宝霞介绍，目前在邾城街范围内的义务段学生集中了2.5万多人，其中近1万人是农村生源。他说，很多农村人挣钱后在邾城街城关买了房，有的是打工租房住在城关，适龄生源随之增加。也有农村家长认为城关的学校更好一点，投亲靠友、租房陪读，甚至不惜把孩子寄养在群租屋里，也要把孩子送进城里学校。

“城镇化进程来得太快太猛，教育配套的速度来不及跟上。”王宝霞说，他已下定决心，用三四年的时间，通过几个途径缓解类似邾城一小这样的超极限办学，“邾城一小的最佳学生规模是控制在2500人以内，至少要在极限人数3000人以内。”

据介绍，新洲正加快城区配建学校，规划开建4所新校，其中一所新小学今年要开工明年招新，将生源分流。同时，已开始仔细走访服务范围内有户口、有住房的人数，再根据幼儿园大班出园人数，综合采集信息，按政策妥善安排适龄儿童划片就近入学。

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