曾俊华逾三成竞选捐款来自众筹

（联合早报网讯）香港选举事务处公布了行政长官选举候选人曾俊华提交的选举开支。曾俊华申报筹得捐款1533万（港元 ，下同），每宗1000元或以下的细额捐款或众筹，累积金额约有近550万，占捐款总额三成多。而其每笔1000元以上的捐赠共接近1000万，不少是以私人公司名义捐赠，包括田北俊透过名下公司最少捐了25万元。此外，也有不少商界人士捐款给曾俊华，包括合和董事总经理胡文新、其士集团创办人周亦卿的遗孀、子女和媳妇、立法会前议员詹培忠、行会前成员叶维义及杨敏德、前财政司司长唐英年的堂兄弟唐裕年等。

香港星岛日报网报道，曾俊华选举开支总数为1017万，其中接近550万用于广告宣传。而租用位于湾仔合和中心的办公室三个半月的租金则为103万。各选举聚会开支合共为50多万，当中投票前两天举行的巴士巡游，开支为21万。曾俊华选举期间个人开支为5万多元。

曾俊华在扣除选举开支后余下约500万，他分别捐赠给11间慈善信托公司，包括他的母校喇沙书院的基金会。

至于候任行政长官林郑月娥，总获捐1800多万捐赠，其中231万用作选举聚会，200多万用作代理人及选举助理，除了竞选公关麦黄小珍月薪高达15万一个月，有多名学生实习最高也达2万元月薪。林郑也用作360万选举广告，当中竞选分享大会T-Shirt值500元一件，用了至少30万用作facebook管理及短片。剩余开支共达600多万，林郑月娥日前称已各捐100万予6个慈善机构，剩余捐赠及物资则捐予救世军。

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