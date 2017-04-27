夏宝龙任职中国人大环境与资源保护委员会副主任委员

（联合早报网讯）据新华社新华视点微博报道，中国第十二届全国人大常委会第二十七次会议今天（27日）下午经表决，任命沈春耀为全国人大法律委员会副主任委员，姜异康为全国人大财政经济委员会副主任委员，王三运、王宪魁为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员，罗保铭为全国人大华侨委员会副主任委员，夏宝龙为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。

会议经表决，免去李适时的全国人大常委会法制工作委员会主任职务，任命沈春耀为全国人大常委会法制工作委员会主任、免去其全国人大常委会副秘书长职务。

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