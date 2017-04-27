中共中央反腐败协调小组发22条外逃人员藏匿线索公告

（联合早报网讯）据中国央视报道，中共中央反腐败协调小组根据举报梳理出来的部分外逃人员藏匿线索，在今天向社会通报了22名外逃人员名单、身份证号、可能居住地点与照片。

从公布的资料来看，外逃人员居住地多为美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等地。

1. 肖建明

男，中国居民身份证号530102194711110717，云南锡业集团有限责任公司原董事长。

涉嫌受贿罪。肖建明涉嫌直接收受及伙同他人收受个人和公司巨额贿赂。

2012年12月21日外逃至美国，外逃所持证照：G53362449、G02559152。

目前可能居住地：31Ave,San Mateo, San Francisco, California, USA.

2.蒋雷

男，中国居民身份证号110102195602132390，中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国贸易促进委员会汽车行业分会原会长。

涉嫌贪污罪。蒋雷在担任中国贸易促进委员会汽车行业分会会长期间，利用职务便利，将单位巨额公款汇入其亲属个人账户，用于购买房产。

2007年4月11日外逃至新西兰，外逃所持证照：G08301114。

目前可能居住地：Stevenson Way, Cockle Bay, Auckland, New Zealand.

3.刘勖

男，中国居民身份证号110223198402076399，北京市通州区社会保险基金管理中心原工作人员。

涉嫌贪污罪。刘勖在北京市通州区社保中心工作期间，利用其职务便利，虚报冒领城乡无社会保障老年居民养老保障金据为己有。

2013年7月29日外逃至美国，外逃所持证照：G06852441、G53008303。

目前可能居住地：Waumsley Way, Sugar Land, Texas, USA.

4.刘湘建

男，中国居民身份证号430602195411291016，湖南省岳阳市公安局出入境管理科原科长。

涉嫌组织他人偷越国境罪。刘湘建在担任岳阳市公安局出入境管理科科长期间，为获取非法利益，在明知他人正在从事组织偷越国境犯罪活动的情况下，仍先后为该团伙违规办理多本护照。

2004年10月31日外逃至英国，外逃所持证照：G01004229。

目前可能居住地：NearStratford Station, London, UK.

5.陈兴铭

男，中国居民身份证号220102194911252813，中国电力公司战略研究与规划部原主任。

涉嫌挪用公款罪。陈兴铭利用职务之便将公司巨额公款转至其关系人账户。

2002年6月5日外逃至新西兰，外逃所持证照：148663595、P4937287、LN804253。

目前可能居住地：Compass Point Way, 2012 Half Moon Bay, Auckland, New Zealand.

6.刘常凯

男，中国居民身份证号110221196104242211，北京梨园驾校原校长。

涉嫌诈骗罪。刘常凯在担任北京京剧院下属梨园驾校校长期间诈骗该校巨额公共资金。

1999年10月外逃至美国，外逃所持证照：141392151、G39105566。

目前可能居住地：47th Ave, Bayside, New York, USA.

7.肖斌

男，中国居民身份证号230202196108191034，黑龙江省齐齐哈尔市信用担保有限责任公司。

涉嫌职务侵占罪。肖斌利用其担任齐齐哈尔市信用担保有限责任公司职务便利，非法侵占公司巨额财物。

2011年1月21日外逃至加拿大，外逃所持证照：G21605807、W19254471。

目前可能居住地: Ackroyd Road, Richmond, British Columbia, Canada.

8.李文革

男，中国居民身份证号530103196810081814，昆明市盘龙区国税局工会原副主席。

涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪。李文革涉嫌伙同他人对社会不特定的公司及个人进行融资，在融资过程中又以其亲属名义注册的公司作为融资主体或担保的形式骗取资金，涉案金额非常巨大；此外还涉嫌合同诈骗。

2013年8月29日外逃至加拿大，外逃所持证照：G12761572。

目前可能居住地：Barnard Drive, Richmond, British Columbia, Canada.

9.王黎明

男，中国居民身份证号140104195311270855，中国银行海南分行原行长。

涉嫌徇私舞弊罪。王黎明利用职务之便与他人勾结，违规开立无真实贸易背景，无保证金的信用证，造成国家巨额损失。

2000年6月9日外逃至美国，外逃所持证照：147330824。

目前可能居住地：Voltaire Drive, Riverside, Los Angles, California, USA.

10.宣秀英

女，中国居民身份证号44501019621106110X，南方证券公司广州分公司珠海景莲营业部原主任。

涉嫌挪用公款罪、隐瞒境外存款罪。宣秀英任中国农业银行广东省信托投资公司证券交易珠海营业部主任期间，通过指使财务人员采取巨额资金进出不入帐等手段，挪用珠海营业部公款到其实际控制的公司用于投标保证金，并通过转让其实际控制公司的股权，获取巨额利益。

2002年8月18日外逃至新西兰，外逃所持证照：G01815866。

目前可能居住地：the Esplanade, Eastern Beach, Auckland, New Zealand.

11.吉东升

男，中国居民身份证号410103196409152455，河南证券有限公司郑州纬五路第一营业部原经理。

涉嫌挪用公款罪。吉东升指使营业部电脑主管为资金账户做短期解冻处理，用于透支客户交易结算保证金进行股票交易，挪用客户保证金，造成亏损。

2002年12月21日外逃至澳大利亚，外逃所持证照：G01094820。

目前可能居住地：Ethel Street, Burwood, New South Wales, Australia.

12.程慕阳

男，中国居民身份证号320106691114161，香港佳达利投资有限公司原董事长、北方国际广告公司北京分公司原经理。

涉嫌贪污罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。程慕阳与河北省有关国家工作人员相互勾结，采取抬高地价、虚构地皮转让补偿款的手段，共同侵吞巨额公款；此外程慕阳在明知他人存款系非法所得的情况下，仍将巨额资金转入自己账户。

2000年8月8日外逃至新西兰，后转往加拿大，外逃所持证照：H90090555、H0070701900。

目前可能居住地：Oak Ridge Community, Vancouver, Canada.

13.贺业军

男，中国居民身份证号130229590224001，河北唐山豪门集团原总裁。

涉嫌挪用公款罪。贺业军利用主持豪门集团公司驻京办工作的职务之便，伙同黄红将巨额资金转移到个人账户非法占为己有，并挪用巨额公款供自己及亲友经商使用。

1999年5月23日外逃至美国，外逃所持证照：140864735。

目前可能居住地：NE 38th Ave, Aventura, Florida, USA.

14.黄红（又名黄利）

女，中国居民身份证号110105196701241828，河北唐山豪门集团驻北京办事处原会计。

涉嫌挪用公款罪。贺业军利用主持豪门集团公司驻京办工作的职务之便，伙同黄红将巨额资金转移到个人账户非法占为己有，并挪用巨额公款供自己及亲友经商使用。

1998年5月16日外逃至美国，外逃所持证照：P3669432。

目前可能居住地：NE 38th Ave, Aventura, Florida, USA.

15.虞泰年

男，中国居民身份证号120104194209230437，天津新技术产业园区规划处原处长。

涉嫌贪污罪。虞泰年与他人共同贪污巨额土地交易款。

2007年1月14日外逃至新西兰，外逃所持证照：G20612462、144772074。

目前可能居住地：Tawa Road, Auckland, New Zealand.

16.邱耿敏

男，中国居民身份证号332601196205150331，浙江昌大进出口有限公司原经理。

涉嫌合同诈骗、抽逃出资罪。邱耿敏在履行合同的过程中将合作公司的巨额资金据为己有并携款潜逃。

2010年2月9日外逃至美国，外逃所持证照：G26857053。

目前可能居住地：Columbia Ave, New York, NY, USA.

17.周建华

男，中国居民身份证号330323196408060635，浙江省乐清市城东街道蛎灰窑村原党支部书记、建桥建设集团有限公司原法定代表人。

涉嫌非法吸收公众存款罪，骗取贷款、票据承兑罪。周建华伙同他人以资金周转等为由，以高息为诱饵，向公众非法吸收巨额存款；周建华与他人共同采取编造虚假合同，提供虚假财务报表资料的手段，骗取巨额贷款和银行承兑汇票。

2013年11月6日外逃至美国，外逃所持证照：E00909767。

目前可能居住地：ELM St, San Mateo, San Francisco, California, USA.

18.刘慎湘

男，中国居民身份证号370402194502281911，上海山东齐鲁实业总公司原总经理。

涉嫌贪污罪。刘慎湘利用担任上海山东齐鲁实业总公司总经理的职务之便，采取伪造收据等手段，将公司巨额公款据为己有。

2000年12月外逃至美国，外逃所持证照：149923226。

目前可能居住地：161 Street, Flushing, New York, USA.

19.王清伟

男，中国居民身份证号370105197201030314，轻骑集团香港有限公司原财务人员。

涉嫌信用证诈骗罪。王清伟伙同他人利用虚假外贸合同，骗取银行开立信用证，骗取银行信用资金据为己有，骗取信用证的数额和造成的损失特别巨大。

2005年4月21日外逃至加拿大，外逃所持证照：147668220。

目前可能居住地：Hope River Rd,Chilliwack, British Columbia, Canada.

20.徐雪伟

男，中国居民身份证号320219196808023014，江阴市升昌科技有限公司、江阴市翔达化纤有限公司、江阴市康须王纺织化纤有限公司、江阴市皓晟贸易有限公司四个公司原实际控制人。

涉嫌骗取贷款、合同诈骗罪。徐雪伟以实际控制的江阴市升昌科技有限公司等公司缺少资金为由，虚构购销合同，提供虚假财务报表和担保资料，以签订借款合同的方式，骗取多家金融单位巨额资金。

2012年11月21日外逃至美国，外逃所持证照：G49023791。

目前可能居住地: Lansdowne Place, Rowland Heights, California, USA.

21.贺俭

男，中国居民身份证号130302196511142234，秦皇岛港方大房地产开发有限责任公司原董事长。

涉嫌贪污、挪用公款罪。贺俭利用职务便利，在方大地产公司改制过程中贪污巨额资金；贺俭挪用方大公司巨额煤炭业务款支付了其购买方大公司的股金。

2010年9月27日外逃至加拿大，外逃所持证照：G14221561。

目前可能居住地: Dover Rd. Nanaimo, British Columbia, Canada.

22.任标

男，中国居民身份证号320219197305132272，江苏大罗能源物资有限公司、江苏华罗贸易有限公司、江阴市展鹏能源发展有限公司、江阴丰达机械集团有限公司、江阴丰达科技有限公司等单位原实际控制人。

涉嫌骗取贷款、伪造金融票证罪。任标通过虚假的购销合同、财务报表等资料，骗取多家金融机构巨额贷款；以公司经营中缺少资金为由，先后从多家金融机构开具信用证，通过伪造信用证项下单据的手段，诈骗巨额资金。

2014年1月23日非法出境，辗转外逃至圣基茨和尼维斯。圣基茨和尼维斯护照：RE0011562；圣基茨和尼维斯永久居住证：19121。

目前可能居住地:B3, Blosom, Silver Reef Community, Frigate Bay District, Saint Kitts and Nevis.



中共中央反腐败协调小组表示，将继续受理举报，并依法保护举报人权益；还将根据追逃追赃工作需要，通报更多外逃人员线索。

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