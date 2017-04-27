应对萨德 国防部：中国将继续开展军事演练和新武器作战检验

针对美韩开始在韩国全面部署萨德导弹防御系统，中国国防部发言人杨宇军今天强硬表示，中国军队将继续开展实战化针对性演习训练，以及新型武器装备作战检验，“坚决保卫国家安全和地区和平稳定。”

据韩国媒体报道，4月26日凌晨，驻韩美军用多辆卡车将“萨德”系统核心装备运抵韩国星州高尔夫球场，全面展开萨德系统的部署。

同一天，中国和俄罗斯军方代表在莫斯科举行了应对反导问题吹风会。中国中央军委联合参谋部作战局副局长蔡军说，罔顾共同的国际环境和其他国家的合法利益，单方面强化反导系统全球部署，实际上是为了谋求绝对的单方军事优势，这将进一步加剧地区紧张局势，引发局部对抗甚至全面军备竞赛，最终破坏全球和地区战略稳定，自身也得不到安全。

蔡军强调，美韩在韩国部署萨德系统真实目的是为美国全球反导系统投棋布子，进一步筑牢围堵中俄的亚太反导隔离墙，削弱中俄的战略能力。“我们对此坚决反对。中俄将进一步采取应对措施，维护中俄安全利益和地区战略平衡。”

杨宇军今天在国防部记者会上进一步指出，当前朝鲜半岛局势复杂敏感，中方从维护地区和平稳定的大局出发，做了大量劝和促谈的建设性工作。萨德反导系统在韩国部署，破坏地区战略平衡与稳定，中方对此坚决反对。

北京有关学者分析，杨宇军将美韩部署萨德与中国为朝鲜半岛所做的劝和工作联系起来，是在暗示部署萨德可能会打击中国维护朝鲜半岛和平的努力，或者说，部署萨德有可能影响中国制裁朝鲜的力度。

中国外交部发言人耿爽昨天在记者会上强调，美韩在韩部署“萨德”反导系统，将破坏地区战略平衡，进一步刺激半岛局势紧张，无助于实现半岛无核化目标和地区和平稳定，与各方对话协商解决问题的努力背道而驰，并严重损害中方战略安全利益。

耿爽今天在记者会上表示，中国执行安理会通过的涉朝决议，是在履行应尽的国际义务，并不是出于来自外界的压力；美国是半岛核问题的主要当事方之一，中国希望并欢迎美国在解决半岛核问题中做出应有的努力，发挥应有作用，承担应有的责任。

中国官媒《环球时报》前晚发表社评称，正值中美合作阻止朝鲜进行最新核导试验的关键时刻，美韩却又从背后捅了中国一刀。文章说，中国能治韩国的手段肯定要大大多于韩国给中国添恶心的资本，“韩国必须为自己的狂妄付出代价”。

不过，文章也指出，尽管紧急部署萨德是对国际社会制裁朝鲜的严重扰乱，但中国不可在此时出于对韩国的愤怒，而向平壤发出其希望看到的信号。只要朝鲜搞新的核试验，中国就应坚决支持联合国安理会开展包括严格限制向其出口石油的更严厉制裁。

中国外长王毅昨天在德国暗指美韩的联合军演不利于朝鲜半岛局势缓和。他说，朝鲜进行核武器和导弹试验当然违反了安理会的决议，但不断在半岛周围实施军事演习，显然也不符合安理会决议的精神。执行安理会决议应当全面、完整，而不是只取自己所需。

王毅警告：“至于爆发战争有多少可能性，百分之一的可能性都不行，朝鲜半岛不是中东，这个地方一旦出现了战争，那后果是不堪设想。”（于泽远北京报道）

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